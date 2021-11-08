又是秋高氣爽的季節，現在正是採摘蘋果 的好時機。我們特別利用周末的時間，從維州開車至賓州費城 與兩個女兒會合，全家四口前往費城附近的高地果園（Highland Orchards），一起享受出遊的喜悅。

賓州以其擁有數十年歷史的蘋果園而聞名於美國，「每日膳食」（The Daily Meal）一份全國最佳蘋果園名單中，有四家來自賓州，其中高地果園和林維拉果園（Linvilla Orchards）位於費城郊區。

高地果園距離費城約一個小時車程，整個農場占地兩百英畝。遊客可以搭乘大篷車前往果園，採摘將近三十種不同品種的蘋果，每種蘋果採摘的時間都不太一樣，而且酸甜度也不同，各有各的特色。

另外，農場內還有牛、羊、雞、鴨等動物，以及小火車、遊樂場、餵食山羊等娛樂，讓一家人可以充分體驗親子活動的樂趣。商店內還有一些蘋果醬、蘋果酒、蘋果酒甜甜圈等農場出品的土產，這是一個集採摘、休閒、親子活動為一體的經典果園。

採摘蘋果是我最喜歡的戶外活動，這種活動既可愉悅身心，又能親近大自然，欣賞醉人的鄉野秋色，是一種可以享受綠色健康生活的活動。高地果園允許遊客在果園內品嚐蘋果，現採現吃的蘋果特別鮮甜，尤其是親手摘下並品嚐第一口清甜香脆的蘋果時，那種滋味叫人難以忘懷。

金秋十月的採水果活動，是我們全家一年一度的傳統節目。秋天是收穫的季節，這個活動除了讓我們全家享受豐收的喜悅之外，更將分隔兩地的心牢牢地牽在一起，凝聚了家人之間血濃於水的親情。