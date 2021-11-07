近些年，隨著中國經濟崛起，許多中國人喜愛購買美國的房產出租。本以為這是理想的投資，但因詐騙無孔不入，除了房客將屋子整成大麻屋，而使房東 花費巨額金錢修復房子外，還有狡猾如狐的房客設計騙局使房東上當，不付房租達數月之久，讓房東苦不堪言。以下是好友最近落入騙局的經歷。

好友透過房產經紀，欲將翻修一新的四房五浴獨立屋出租。在許多申請書中，有一對夫婦有三個孩子，先生在一銷售廚衛設備的公司上班，太太在律師事務所上班，兩人每月收入約一萬元，這奪得了房東的眼目。

此外，因兩人的信用報告極佳，加上銀行對帳單裡每個禮拜都有薪資支票 直接入帳的紀錄，律師事務所在加州 登記的公司組織紀錄，還有近三月薪資支票的複印本，於是，好友決定與他們簽約。約中註明因電表問題，水電費等由房東先付，房客事後補繳。雙方於五月二十五日簽約，六月一日起租。

房客先付了五百元，言明兩千五百元押金餘款以現金支票，房租以直接入帳房東銀行方式付款。好友從電話收到押金餘款入帳通知後，經紀馬上給出鑰匙。不料，一個星期後銀行通知此票是空頭支票，房租也未入帳，經紀連忙去電聯繫，房客交代經紀去他家收現金，之後就打起來回仗，折騰約一個月左右。最後，意識到這押金餘款、房租、水電瓦斯垃圾費及肯定是收不到了，只好去找律師告上法庭。

房客收到告訴狀後，向法院做了書面回答。在開庭時，他們告訴法官他倆失業，就是沒錢付租金，法官允許他們待到九月底，若不搬出，十月一日法警會去驅趕。另經紀又幫房東在小額法院提出積欠水電費的告訴，九月底出庭時，由於地址沒加上單位號碼，法官囑咐修正告訴狀，並延遲開庭。

此時，快近九月底，經紀差一人去送新的開庭日通知，正碰上房客忙著搬家。她不接受文件，並告之將文件發至電子郵件即可，但是法院是不接受這種送件方式的。第二天花了一百元，請專業者送件，但他們已經搬走。才經過四個月，房內似乎住了不少人及狗，全新裝潢的屋內已是一片狼藉，這使人不禁懷疑，這夫婦是否做起二房東，大收租金。

此時，經紀開始打兩人的公司電話，當時確認她倆上班的公司電話，都已被切斷。上Google查看，先生所寫的公司住址實是AT&T門市部，而太太在某律師事務所工作的電話，與她薪資支票上的電話是不同的，經查，那間律師事務所說他們公司沒有此員工。好友從當時的懷疑變成確認，所有的文件都是假造的！她被設計了，造成上萬元的損失。

這樁詐騙房租案，到最後，才抓出這兩點破綻。大部分人可能都會被房客送的資料所蒙蔽，而不會進一步查證。若當初多個心眼，查查這夫婦所填的雇主公司是否存在，再比對房客填的電話號碼是否與網上查的雇主電話號碼相符，或許就能避免這幾個月來所經歷的麻煩與金錢損失。

另再仔細想想，身為員工，為何還附上律師事務所在加州登記的公司組織紀錄？而這種紀錄公開在州務卿官網上，任何人都可取得，很顯然這是拿來虛張聲勢的。

在此呼籲所有房東在篩選房客審查書面資料時，別信任看來完美的資料，定得一一查證為是，才能避免精神上的折磨與財務上的損失。