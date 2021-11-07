我的舊電腦壽終正寢了，我忍不住要為它唱上一首輓歌。

它曾是我最親密的朋友，我最忠實的辦公室私人助理，我最可靠的檔案櫃，我繁複文件的存儲箱。它是我的漢語授課教室，我的法語學習課堂。它是我的音樂欣賞廳，我的練唱室，我的錄音間。它是我的書屋，我的閱覽室，我的寫作工作 坊。它是我的影集相冊簿，自從攝影 由膠卷底片照相機為數碼相機所取代，家人的全部數碼照片都匯聚珍藏於此。它是我的私人視頻集錦所在，這些影像生動地記錄了我們生活中珍貴有趣而不可復得的時刻。

記得是在二○○七年我購入這台戴爾（DELL）台式電腦，它個頭不小，像一座小塔神氣地立在桌子台面右側。旁邊與它並列為伍的，有打印機、掃描機、複印兼電傳機，還有一個音箱和兩個喇叭。由於那時的電腦還沒有內置攝像頭，我自己安裝了一個網路攝像頭，高高騎在電腦屏幕頂框上。

一張小小的電腦台顯然已容不下這許多裝備，為了安排這支大軍，我還特地去挑了一張長方形的木質餐桌，權當特號電腦台。一桌子的配備可謂氣勢龐大，繁瑣又囉嗦。

這些年來，這台戴爾電腦沒有辜負我的期望，除了有時運作略顯笨拙、緩慢，但它可靠地忠實執行著我下達的每一個指令。只有一次例外，在二○一四年，它無預警地突然罷工 了，我們急忙把它抬上小車後座，連拉帶抱地送去「看診」修理一番，所幸全部文件和照片都得以恢復，卻心疼地發現一套重要軟件丟失了。我沒捨得再買，隨後這些年就這樣跛足而行，它又繼續為我服務了七年。

不知不覺中，與這台舊電腦相伴十幾載，它漸漸變成了我一日不可無的精神依托，融化為我生命中不可分割的一部分。近幾個月來，我注意到開機後要等上好幾分鐘，它才好不容易打起精神運作起來，工作時聽得出它氣喘如牛，各種噪音不絕於耳。

我未雨綢繆，不敢怠慢，及時選購了一台新的戴爾筆記本電腦當備胎。新伙伴短小精悍，其容量、速度、功能和內裝軟件皆比它的前兄長優越許多。可是為何我對我的舊電腦如此萬般不捨？如今終於不可避免地與它道別之際，我有無以言狀的失落。

我第一次意識到，竟會為一件沒有生命的東西著迷，要分離時才切身體會到現代人類對電腦的依戀程度。我努力開導說服自己：就像世間一切事物的新陳代謝，除舊布新，人總要移步向前。過去的故事已翻篇，展開在我面前的是電子世界的又一新篇章。

輓歌唱畢，我暗自發誓，定會好好呵護我的新電腦伙伴，讓它多陪伴我幾年、十幾年。