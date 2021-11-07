兩年多前有一天，女兒在跟我通電話的時候對我說：「我們家馬上要添一個小寶寶了。」她的話讓我一驚，因為都沒聽她懷孕，怎麼就忽然會有寶寶了呢？

原來四年前她生我大外孫時，由於是高齡產婦，險象叢生，大人小孩都差點送命，所以醫生不建議她再自然生產，她就花錢請了代理孕母幫她生了一個女嬰。現在外孫女已經兩歲了，她興致來了，所以又請同一個孕母再幫她懷了第二胎。

在產前一個月，孕母曾請女兒全家人到公園去野餐烤肉。在她寄來的照片中，我看到一個漂亮的女孩子在和我外孫女遊玩，女兒告訴我那個是代理孕母的女兒。原來她是個單親媽媽，有過生產經驗，而且身體健康，難怪女兒願意再次請她出山做孕母。

其實二十年前，我在婦產科做護理工作 時，我就從育嬰室抱著一個漂亮的男嬰給一對女同性戀 伴侶。她們告訴我，她們花三百元買了一個試管的精子，可是這管精子存在精子銀行一年租金 卻要三百五十元，於是我腦袋有了一個概念。

第二天，一個好漂亮的小女孩說是這個男嬰同父同母的姊姊，來看小Baby，這下子我的腦筋又打結了。經過護理站其他同事開導，我才開竅：原來三、四年前她們就買了那管精子，起先生了這個女孩，過幾年再生這個男嬰。合情合理，是我自己少見多怪。

再過了幾年，我被調到心臟科服務，進入一個女病人的房間，探病的客人卻是一屋子的女同性戀訪客，使我想起了以前那對小姊弟的例子，就熱心提供參考。沒想到人家比我們先進得多，她們裡面有一個人早就買了一管精子，然後可以大家分享，誰想要做母親就可去取用精子，也就是將來她們的小孩都有共同的父親（當然父不詳，但是當然有好的基因，因為當初是她們自己選定的），那麼她們之間也就都有了親屬關係，她們的孩子至少都是表兄弟姊妹。

時代和世界變化得太快，我覺得我的腦筋都跟不上時代的變化轉換思想模式。如果我年輕的時候有這樣的選擇，那麼我也不會為了結婚而結婚，我也想做個未婚媽媽，孩子也永遠只屬於我一個人的；就不會像現在社會上的離婚案件，大多數是為了爭取孩子的撫養權而對簿公堂。

我的外孫女現在已經兩歲多了，可是這兩年來我怎麼看她都覺得她太胖，我在想是否她在別人的肚子裡待了九個多月，把孕母的營養都吸收了吧。現在只等這新生寶寶的揭曉，就知道他是否像姊姊一樣。不管怎樣，我們都拭目以待寶寶的誕生。