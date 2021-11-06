那「疫」年，是最壞的一年，百年一遇，時空暫停，世界彷彿陷入絕境，竟然有一扇門為人類打開，雲端 網路拜科技之賜重新接通人間，人人學會蜘蛛功，紛紛掛上了網，我更得以念了「加里敦大學」。當年在台灣 考大學是人生頭等大事，沒在榜上找到自己名字的人，自我解嘲說是考上「加里敦大學」，加里敦，家裡蹲也，真想不到，這笑謔幾十年後竟在我身上重現。

我在家裡蹲大學「主修」中外文學、「副修」藝術欣賞。猶如大學時代跑不同教室似地，我從早到晚趕場爬上雲端聆聽不同講座，包括「文學引渡者林海音」、「詩壇苦行僧周夢蝶」、「張愛玲的一生傳奇」、「文壇頑童馬克吐溫」、「專擅英文寫作的哈金」等，還有需交作業的「吳鈞堯散文寫作」，難度最高的「嚴忠政新詩課」。聽課不僅能吸收新知，也重溫學生時代舊夢，更勾起我不少回憶。

當林海音長子夏祖焯教授講述曾專程返台陪伴臥病的母親，感念母親帶他來到人世，至終他親手抱起母親遺體送往太平間，我被這動人經過震撼到不能言語。清楚記起我最後一次見海音阿姨那個中午，在台北一家餐館，妝容典雅、五官精緻、一口清脆京片子的海音阿姨，對我們這群年輕記者說她這一輩是「資深美女」，這詞自開創起沿用至今，數十年不衰。

張愛玲一九九五年在洛杉磯Westwood孤獨離世，時任台灣華視駐美特派員的我，如何追隨張錯教授採訪這則大新聞的諸般辛苦，歷歷在目。聽林麗雪老師講述密西西比河對馬克吐溫一生的影響時，不免想起我曾從紐奧良搭乘蒸氣輪沿著密西西比河，追隨馬克吐溫貧苦青少年的腳步，去感受成名後「語不驚人死不休」的他。

「副修」藝術欣賞課，則是一種不同的享受，看建築大師貝聿銘如何在日本深山裡打造美秀美術館 ，如何為保留一棵老松做美術館前景設計主體，以重現陶淵明筆下的世外桃源，在在讓人感動；聽電影史研究專家陳煒智老師娓娓道來百老匯歷史，以及安坐家中就可欣賞著名音樂戲劇表演，心靈經過洗滌，有如全身換血般地充滿活力無比充實。

每一科每一課都由學有專精的學者及教授來分享他們鑽研的成果，帶我們解讀、領我們欣賞作品中的精髓。外面的靜止不覺害怕孤獨，反而更能享受一個人的豐盛滿足。求學時代上課都沒這麼專注過，現在年事已長，反能體會事事不易，對於有機會能再學習，心中充滿感激與珍惜。

由於多坐少動，都已長成沙發馬鈴薯，加強運動是必須的。家裡蹲大學體育學分是必修，包括Zumba、Chair Aerobic、HIIT三科，每周各上一次，力求肢體伸展、著重平衡感，及鍛鍊核心肌群。

我也學著在後院栽種長豆、苦瓜、番茄、小黃瓜，眼看著冒嫩葉、開黃花、到小小果實嬰兒般一個個有模有樣地展現，興奮地與女兒們隔空獻寶，她驚嘆我讚賞。不能相聚的家人卻另類地連結相互鼓舞，也是一種滿足。

最好的是這大學可以不畢業，就這樣在家裡蹲下去。