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就怕夜半敲門聲

黛比

自從九月一日夜裡，紐約艾妲颶風造成地下室淹水，我在床上被房客的敲門聲驚醒後，這段時間，大概是心理作用，常常深夜被敲門聲嚇醒，躡手躡腳地起身查看，卻毫無動靜。

昨夜不但有人按門鈴，還用力敲門，深更半夜，我怎敢貿然開門？只能扯開嗓門問：「哪位？」沒想到對方竟然回答：「警察」，隔著門頂的玻璃窗，看得出外面強光四射，我只好乖乖開門。

一看非同小可，七、八個彪形大漢的警察站在門口，屋前街邊還停著三輛閃著燈的警車，這番陣仗只有電視上看過。他們劈頭就問：「是你打電話報警嗎？」我說不是，他們又說：「有人報警，說是你地下室有一幫子可疑人物進出。」我說沒有啊！他們要我打開側門，情急之下，我找不到地下室的電燈開關，他們等不及，又死命地敲門。

好不容易找到開關，推開柴扉，我只有一個勁地問：「發生什麼事？」感謝上帝，這時有個警察說：「地址搞錯了。」一句抱歉都沒講，大隊人馬就此揚長而去。

不禁想起三年前有個女警下班回家，走錯樓層，從窗口看到客廳有個黑人在電視機前，她只當是竊賊闖入她家，不分青紅皂白，就把好端端在自家客廳看電視的屋主打死；此外，電視上警察執法不當，造成誤殺的新聞，時有所聞，這些警察，哪能跟台灣的人民保母相提並論？

十幾年前的深夜，也是突聞大力敲門聲，嚇得外子趕緊起身開門。只見門口好幾個消防人員，手裡還拿著斧頭，街邊停了兩部救火車，因為我們屋前馬路的人孔冒出火苗，他們怕是瓦斯管漏氣，要進來強行幫我們把瓦斯關掉，如果我們再不開門，他們就要破門而入。

幸好淹水之後，我已積極在處理房事，決定遷地為良，這樣的擾民方式，獨居又日益老邁的我，怎堪其擾？

警察 台灣 紐約

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