自從我決定九月中旬返台後，朋友們關切的簡訊不斷傳來，千篇一律提醒我要正視隔離的「無聊」、「無奈」、「鬱悶」與「孤寂」，我卻對自己的獨處能力有信心。

雖要面對兩周的隔離，但因我是在中秋節前返台，清晨四時到達桃園機場後，仍遇到大批返鄉旅客。出關前我經過租用手機、檢疫後，才去領取行李，又留下採檢唾液，排隊等防疫 計程車時，我已下機三小時多了。

依照防疫旅館 早先的通知，我在到達旅館前需與他們聯絡，他們將派專人到「側門」為我消毒、量體溫。幸好計程車司機熟知一切，我順利抵達旅館側門，消毒完畢後，被告知房號，並得知房門已打開，我進住即可。此刻天雖已大亮，但我獨自步入清冷走廊再搭乘電梯時，心情有些淒然，尤其對走「側門」一事格外悵然。

我的房間在七樓走道的盡頭，室內還算寬敞，我又訂了陽台房，光線充足扭轉了我鬱悶的心情。我仔細打量著我將獨處十五日（實際的隔離日是從入住次日起兩周）的房間，整潔的床褥與浴室，在隔離期間是無人來為我打掃的，一切均需自理，旅館因此準備了全新的清潔劑與工具。

放置好衣物後我立刻梳洗，然後開始閱讀已略知的防疫細則。每日我須量體溫並向櫃台報告，時間分別是早上九點和晚上八點，此外中午十二點前需上網預訂次日的三餐，下午兩點收垃圾，這些都是我隔離期間要注意的時間，於是我在手機上設下了定時。

擔心時差，我日間不敢睡覺，取出準備好的書籍，開始我的閱讀計畫。一陣敲門聲將我帶入現實，原來是午餐時間到了，我戴上口罩 打開房門，見門口放著兩個紙箱，較大的那個當桌子用，上面放著我的午餐，旁邊有個敞開的矮盒子，被套著塑膠袋，是放垃圾用的。

今早剛入住後，我的第一頓隔離早餐是燒餅、油條、豆漿，我吃得很開心；中餐是三杯雞肉飯，菜色葷素均衡，味道正宗。今天的餐飲非我所選，但我都很滿意，心中對隔離餐的預設成見已改觀。我的門鈴整日響不停，老同學為我送來當季水果，十分可口；外甥女為我送來我預訂的書籍及我愛吃的蛋黃酥、月餅和豬、牛肉乾；不久又收到市政府送來的「關懷包」，內有餅乾、燕麥、泡麵、溫度計與口罩。想到我隔離期間飲食豐足，心中大喜。

隔離的原則是，我只能接受「外援補給」，個人物品不能送出，唯有垃圾及使用後的浴巾，須包紮妥當後放在門外盒內待收。我須自己洗衣後晾曬在浴室，發覺浴室十分潮濕，於是向工作人員借來除濕機。得知可戴著口罩去陽台「放風」，我感到雀躍，走在僅有七步之寬的陽台，享受著從幢幢大樓間灑入陽台的秋陽，再回到房內踱著十四步寬的方步，我每日盡可能保持著必要的「運動量」。

度過前兩日的昏睡期後，我的生活逐漸正常，忙著閱讀、清掃、洗衣、量體溫、訂三餐。我感覺每日睡到自然醒，三餐無憂的日子甚是愜意，朋友們都因我的表現而對隔離「改觀」。

一晃十一日過去了，我驚覺已十一日「未見人」了，即使旅館對街的大樓中住戶也不曾現身，唯一與世間的接觸是電話及網路。直到第十二日清晨，我終於看到對街大樓中有個到陽台來曬衣服的婦人，我好開心！

出關前兩、三天，我分別做了快篩與PCR測試，知道解除隔離的日子近了，我竟然有些不捨。七十年來首次的「隔離」我竟過得甘之如飴，隔離其實並不可怕。