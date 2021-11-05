沼澤向日葵。圖／久彌

我對花是不分野花、家花的，只要好看，容易生長我都歡迎。至於什麼是野花、家花，本就是蠻難界定的，有時還會因文化的不同而異。

我覺得最不合理，是以它的生長難易而分。有些花雖很好看，開滿川原、路邊，但因它們太自立自強容易生長了，反會被人說這種花很賤，是野花而不值一顧的樣子；反之有的花雖不是那麼好看，則因罕見，物以稀為貴，反倍受矚目、呵護。極端的例子如植物園 裡名副其實的屍臭花，開花時人們趨之若鶩，在我看來則真是東海有逐臭之夫了。

我家除了山中原有的所謂野花外，現有兩種我來後加種的，美國 人說的野花，都開得正好。一種是他們稱之為沼澤向日葵的，那老美朋友給我時，強調它是野花，容易生長，因她知道我雖喜歡花草，卻又是不耐細心伺候花草的人。我把它種在前園的小池邊，倒也符合它沼澤的名字。它枝條细弱，葉子像柳葉，花的大小形狀像菊花，除了顏色外，全沒一點我們一般認知的向日葵樣子。可是它真就在那自生自滅，每年秋季都不忘向我殷勤致意。

話說回來，即使它在植物學分類是同屬向日葵科，也大可不必以熟知的向日葵標準去評判它。我的菊花總是種不好，而每年這時它反不勞我費心就開得歡歡喜喜，池邊雜草已黃，反襯得它纖柔臨水一枝，更為出色。不由想起芥子園畫譜中兩句題菊花的詩，「不羞老圃秋容淡，猶有寒花晚節香」。所以呢，就又發揮我的湊合本領，把它權且當菊花來看，怡然自得地以賞菊姿態來自我陶醉一番了。

另一種是芙蓉花，「芙蓉如面柳如眉」，這在中國 社會，自古以來也算得上是庭園名花一種，而在這裡竟被認為是野花，我不禁大有「同是天涯淪落人」之嘆。確實早先在人家庭園，我是沒有見過，近年偶爾會見到，這還得歸功於美國各地的農業推廣服務中心。

我是有一年在本地農業推廣中心的年度展會中看到，推廣人員還說，這是他們農業實驗室經多年研究後，認為值得推介給大眾的野花，因它花形美麗，培植容易，雖然本地冬天太冷，它地面上的枝幹會凍枯，所以長不到小樹形狀，但春天又會從根部再發新枝生長，可作多年生灌木看待。

我種在後面走道邊，正如他們所說，雖每年重新生長，也可長到屋簷高那麼一大叢，重瓣的花朵嬌豔可人。尤其它的花，第一天開時潔白，次日轉粉紅，第三天轉深紅而謝，在同一樹上益為繽紛悅目。

前年秋天，去以芙蓉花為名的錦城成都，確實芙蓉花很多，行道樹等各處可見，但都是單瓣的花，比我這重瓣的就難免遜色很多。沒見到我想像中的花團錦簇，難免有些失望，而對我家這芙蓉花就更喜愛了。

這兩種花撐起了我的老圃秋容，徜徉觀賞，我是頗不寂寞的。花本就該以顏值而論，好看又容易生長，不是兩全其美嗎？何必要人為地去區分家花、野花以定貴賤呢！