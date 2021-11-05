我們社區有位美國 老太太，只要不下雨下雪，就堅持每天外出走路。她沿百老匯大道走二十多條街，再轉到阿姆斯特丹大道返回，來回走四、五十條街。這兩年她雖然用上了助行器，但仍不需要人伴護，她的步速相當之快，難以相信已是高齡九十多歲了。每次看到健行中的老太太，我就想：是什麽力量支撐著她每天走這麽多路？

前些日子我恰巧走在老太太後面，見她到咪表（停車收費碼表）處停下。紐約 街邊裝了許多咪表，供臨時停車者繳費。她以手指伸進退返硬幣的小孔，摸摸有沒有被遺忘的硬幣；然後走向下一個咪表，重複動作。我不禁詫異：難不成她以此補貼家用？然而靠此能取到幾個硬幣？

看著老太太接連摸過幾個咪表，我突然領悟到：她並不是為了取得幾個小錢，而是在追逐一個希望。不管在這個咪表有沒有取到硬幣，她都把希望寄託在下一個。這個目標聽上去微不足道，但恰恰由於心存這個希望，支撐著她每天走幾十條街，到九十多歲還健康地活著。

由此想到一個很大的題目：人老了還要不要心存希望？我工作過的紐約聖盧克醫院，對十三多萬名平均年齡六十七歲的老人進行過長達七年的研究。結果表明，生活目的感強、覺得生活有奔頭的老人，大腦認知能力下降的速度，比沒有生活目標的老人慢百分之三十，死亡風險低百分之二十。由此可見，老人對未來有所期待，身體就會更健康些。

那麽老人如何規畫自己的生活目標呢？其實這並不難，生活目標可以有多種，都能提高自己的積極性。

一種生活目標是學習型。我的朋友群裡有位女士，摸索製作西式糕點的技能，遇到老友生日和聚會，她會送上蛋糕給大家享用。她做的西點已接近專業水平，我們開玩笑地說：「你為什麽不去開家點心店？」她說：「我又不是為了掙錢，就是想讓自己高興、大家也高興」。我還有些同學，老了還在學習音樂、攝影和書法，既充實了自己的精神生活，也不時把作品發給親友們共享。

另有一種生活目標是奉獻型。老人可以根據自己的興趣與特長，參加公益組織或社區活動。我太太每天清晨帶領十幾個老人，打一套陳氏四十八式太極拳，已經堅持了十五年之久。有的老美組員親切地稱她為「leader」，太太開玩笑地對我說：「在中國半輩子都被別人領導，沒想到老了在美國居然當上了領導」。

再有一類生活目標是發揮餘熱型。我們社區有位高齡九十多歲的老先生，畢生從事電學教育。他留意到，老美家裡的小電器出了毛病，往往不經修理就直接丟棄，他就撿回來，憑著自己的專業知識修修弄弄，不費多少事就讓其功能恢復。有的小電器他留下自用，多數則貼上「已修復」的條子，讓需要者取用。我則經常寫寫小文章，投寄到世界日報發表，為讀者提供些精神食糧，這也算是發揮餘熱回報社會的一種吧。

還有一類生活目標是健康型。老人可以制定健身 運動計畫、健康飲食計畫、老年病治療計畫等，我們社區那位老太太，以在咪表取到硬幣來激發自己每天走路，就可以歸為這一類。其實老年人的生活目標還有多種，例如休閒型生活目標，可以根據自己的健康條件，制定旅行計畫，開闊眼界，陶冶性情。

每個人都應心存希望，老人自然也不例外。只要目標於人於己有益，無論是不是高端大氣上檔次，都能讓自己活得更快樂些、活得更長久些。我想以康德的一句話作為文章的結尾：「老年人就像青年人一樣高高興興吧；青年人好比百靈鳥，有他們的晨歌；老年人則好比夜鶯，也可以有自己的夜曲」。