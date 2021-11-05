去上海出差，走進一家飯館，迎面上來一位服務員，深深地一鞠躬：「老先生請進，歡迎光臨。」本來很好的胃口，這一叫，整個胃口全沒了。我有這麼老嗎？偷偷看一下鏡子，還好吧？雖然快六十五了，頭髮還算黑，半禿，臉上帶著一些黑斑，再怎麼說，還稱不上「老先生」，這稱呼真的很沉重！我思前想後，日子眨眼過去，馬上就到退休 的年齡了，看在別人眼裡，怎能不老呢？

說句實在話，我真的不覺得自己老了。去年不還在跟年輕小伙子打球嗎？不是還活蹦亂跳到處跑嗎？幹院子活，割草切邊，活力十足，不像頭牛嗎？可是事實卻是如此殘酷：不記得從什麼時候開始，讀報紙非得戴老花眼鏡才行；床前櫃子上的維他命，最近又增加好幾種心臓病、泌尿科的藥。

親朋好友聚在一起，兒女輩的孩子見了面，總是叫他們的孩子說：叫「凌爺爺！」哇噻，別叫我爺爺，把我叫老了！那不叫你爺爺要怎麼稱呼你呢？是啊，論輩分，我確實是爺爺級了啦。時間不會說謊，事實勝於雄辯，想不承認自己老，也不行。

自從手機 發明以後，群組聊天室成了老人家消磨時間的最佳去處。聊來聊去，轉來轉去，最受歡迎的話題是健康保養，大家都想要長命百歲，活得健康又有尊嚴；好好活在當下，已成為老人家的生活座右銘。

我突然發現，周遭的朋友們，各個都步入人生的黃昏階段，從小學到大學，甚至硏究所的同學，有許多名字都不記得，但是一進入群組，大家都變成同病相憐的伙伴，分享各種人生體驗；懷鄕憶舊，總是勾起從前的日子，人生就只有那麼一次，當你經過那一段的路程，就再也無法回頭再走一次了。

其實老並不可怕，怕的是自己還沒有預備好。不論是心理上的或是身體上的，我們都要學會適應新的生活環境，讓自己的生活品質，不因為老的原因而打折扣。想一想，我還能做些什麼？幫忙看看孫兒，做點義工回饋社會，或者經驗傳承，將自己的生活經歷留給下一代……。總之，我們不要因為老，就鬆散懈怠了，當擁抱老的感覺，但不要被老的感覺所征服！