我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

維州慘敗、新州險勝 民主黨開轟：沒人選拜登當羅斯福

老的迴響

凌晞

去上海出差，走進一家飯館，迎面上來一位服務員，深深地一鞠躬：「老先生請進，歡迎光臨。」本來很好的胃口，這一叫，整個胃口全沒了。我有這麼老嗎？偷偷看一下鏡子，還好吧？雖然快六十五了，頭髮還算黑，半禿，臉上帶著一些黑斑，再怎麼說，還稱不上「老先生」，這稱呼真的很沉重！我思前想後，日子眨眼過去，馬上就到退休的年齡了，看在別人眼裡，怎能不老呢？

說句實在話，我真的不覺得自己老了。去年不還在跟年輕小伙子打球嗎？不是還活蹦亂跳到處跑嗎？幹院子活，割草切邊，活力十足，不像頭牛嗎？可是事實卻是如此殘酷：不記得從什麼時候開始，讀報紙非得戴老花眼鏡才行；床前櫃子上的維他命，最近又增加好幾種心臓病、泌尿科的藥。

親朋好友聚在一起，兒女輩的孩子見了面，總是叫他們的孩子說：叫「凌爺爺！」哇噻，別叫我爺爺，把我叫老了！那不叫你爺爺要怎麼稱呼你呢？是啊，論輩分，我確實是爺爺級了啦。時間不會說謊，事實勝於雄辯，想不承認自己老，也不行。

自從手機發明以後，群組聊天室成了老人家消磨時間的最佳去處。聊來聊去，轉來轉去，最受歡迎的話題是健康保養，大家都想要長命百歲，活得健康又有尊嚴；好好活在當下，已成為老人家的生活座右銘。

我突然發現，周遭的朋友們，各個都步入人生的黃昏階段，從小學到大學，甚至硏究所的同學，有許多名字都不記得，但是一進入群組，大家都變成同病相憐的伙伴，分享各種人生體驗；懷鄕憶舊，總是勾起從前的日子，人生就只有那麼一次，當你經過那一段的路程，就再也無法回頭再走一次了。

其實老並不可怕，怕的是自己還沒有預備好。不論是心理上的或是身體上的，我們都要學會適應新的生活環境，讓自己的生活品質，不因為老的原因而打折扣。想一想，我還能做些什麼？幫忙看看孫兒，做點義工回饋社會，或者經驗傳承，將自己的生活經歷留給下一代……。總之，我們不要因為老，就鬆散懈怠了，當擁抱老的感覺，但不要被老的感覺所征服！

退休 手機

上一則

哲學家李澤厚曾謝絕金庸贈6000美元 軼事真性情

下一則

《老物件情懷》老叔的手稿（上）

延伸閱讀

睪丸癌好發年輕男性 凍精有「子」望

睪丸癌好發年輕男性 凍精有「子」望
曼欽不支持延長擴大「兒童抵稅」 數萬人恐失補助

曼欽不支持延長擴大「兒童抵稅」 數萬人恐失補助
醫學之父命名 7蔬菜煮「希波克拉底湯」 減肥又降血壓

醫學之父命名 7蔬菜煮「希波克拉底湯」 減肥又降血壓
生酮飲食也能吃 營養師推薦10種低碳水果

生酮飲食也能吃 營養師推薦10種低碳水果

熱門新聞

達姆／圖

酒駕的暴力事件（上）

2021-10-30 03:02
達姆／圖

酒駕的暴力事件（下）

2021-10-31 03:02
潘越雲注重運動，這兩年愛上西班牙舞。圖為她為演出練習佛朗明哥舞。（本報資料照片）

潘越雲享受孤獨 靠自律練出自己的獨特

2021-10-30 07:00
呂珍(左)辭去會計工作，成功創立市值4700萬美元的公司。圖／取自instagram

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

2021-10-26 16:24
米榭兒／圖

不斷、不捨、不離

2021-11-03 03:02
謝春德〈想起了〉，1976，100X100cm。（圖∕谷公館畫廊提供）

流浪遠方——三毛和她的時代

2021-10-29 03:02

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆