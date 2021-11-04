喜歡吃生蒜，可能是從爸爸那兒傳過來的。爸是東北人，喜歡吃生，生蔥、生蒜、生菜……，蘸大醬吃，就饅頭、高粱、米、大碴子粥。開始我是抵觸的，因為每次吃餃子 負責剝蒜、搗蒜醬，那活兒最煩人，心裡嘟囔，蒜醬蒜醬，哪個討厭鬼發明的！

討厭鬼一般在餃子開鍋時就不討厭了，還沒煮好，饞得等不及了，我就拿筷子蘸蒜醬擱嘴裡咂巴，有點兒鹹，嗯，辣，可是香呢！蒜泥、醬油還有香油混一塊兒的效果是神奇的、難以抗拒，更別說搭上餃子、酸菜白肉了，一口一口往嘴裡送，都停不下來。

不過要想真正體會生蒜的魅力，還得炸醬麵，說它倆是天生的一對你嫌過的話，那也得承認是地長的一雙。反正一口蒜下去，多平庸的一碗麵也能立馬機靈起來。

要是新蒜呢？自個兒種的！生活在北美的華人 大多痴迷種菜，是骨子裡的土地情結？還是文化心理上對那種「採菊東籬，悠見南山」的境界的嚮往？或者根本就是好吃、饞，美其名曰有機、健康？幾者兼之。

最大的滿足當然是在心理上的成就感，各種曬、顯擺、得瑟……，在一個虛擬世界日益變得喧囂的時代，形式、儀式遠比內容更重要。事實上，瓜菜收了，口感再好、再健康，一茬兒下來天天招呼，擱誰誰受得了啊？吃到實在嚥不下去了，嘴裡難免含混地蹦出那句，「歇菜！」吃飽了撐的，其實從一開始就是。

不過大蒜是例外。秋天裡埋下種子，開春兒就冒出芽，六月抽苔，算是第一茬兒，拿小刀小心把蒜苔剝出來，那個嫩，群裡人說擱鍋裡扒了幾下就出鍋，千萬別炒老了。我說連炒都甭炒，生吃您試試，嘎吧脆，辣、甜、爽！你吃的是泥土，是雨露，是大地的乳汁、陽光的恩賜。不知當年老爸愛吃生，是不是跟他小時在農村長大、從地裡刨食有關？

美麗的七月，終於可以挖蒜頭了，那才是大頭，才是勤苦勞作的終極所得。一頭，兩頭，三頭……，妻蹲地上挖的時候，小子提著籃子站一邊兒接，數數，讓我想起自己小時候等媽媽煮的餃子出鍋。問妻子種了多少？她說留了種還夠編一辮子。我給她豎了一個大大的大拇指，然後得寸進尺，「明年要是再種些大蔥，您就地道北方媳婦了！」

妻是南方柴火妞，竹林水塘出身沒見過這陣仗。一捆蔥、幾辮子蒜，再搬上百十塊兒蜂窩煤、幾百斤大白菜……。小時候的秋天美，美在心靈上的富足和踏實，儘管那時挺窮的。

新蒜，好吃呢。飽滿，或者說水靈，一瓣兒瓣兒把蒜皮繃得緊緊的，一口下去，脆的，像棗，像蘋果 ，有點兒甜，好多水，也不知道是蒜瓣兒裡的還是我口裡的，至少我現在寫字的時候是口裡的。當然還有辣，辣得惡毒，專辣舌頭，感覺被王八咬了，死活不鬆口跟你玩命的架勢。疼啊，疼得想上房想罵娘，可從嘴裡蹦出來的卻是別的，「過癮！」眼淚下來了，那是幸福的眼淚。

新的真好。甭跟我說歲月的沉澱什麼的，歲月終會把你的水分、膠原蛋白、荷爾蒙，連帶青春的夢與活力帶走，留下一副皮囊、軀殼。你非說那是沉澱也行。

新蒜好吃，吃不夠，只是當你得意忘形繼而眉飛色舞滔滔不絕的時候，別忘了你邊兒上站著的，臉上已經寫滿厭惡。

我早想好了對策，從兜裡掏出一瓣兒，「香呢，您試試？」