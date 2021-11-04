風塵僕僕地沿海岸線走，海風吹散了酷暑，及早掀開了秋意，遠處的浪激起了空腹中的迴響，原期待著牧童走出古詩，指向杏花村，卻先找到了公路旁的旅館 。經理捧上濃烈的咖啡 ，迅速掃了我們腦中的二維碼，讀出我們的渴望。

「前方叉口有個餐館，但是……，」我們伸長了耳朵，他乾咳了幾聲，停在半空中賣關子。這回，輪到我們掃他的二維碼了，禁不起我們的殷切目光，終於，壓低了嗓子，他說：「如果您不在乎招待，在對街有家相同的店，店名、食材都相同，價錢少了—半。自己付帳，自己拿刀叉，找個位置坐下，晚上還有人自彈自唱。那可是我私房餐廳，只有本地居民才知道，千萬别露餡！」

瞬間，咖啡產生了效應，饞蟲像南美森林中的猛虎飛躍出來。匆匆放了行李，迫不及待地重返車上去。在靠海的角落找到了店名，沒有眨眼的霓虹，只露出傻憨的大頭字「Dock Side」， 還有那飄散在空中的海鮮味。恍惚中，有種回到家裡的感覺，只是每樣東西都得先付帳。

專櫃中有各種海鮮，物美價廉，我指一指生蠔，服務台小姐說：「這價格是得帶回家自己做的。您住在附近嗎？」猛然想起經理的吩咐，機靈地說：「我家不開火，鄰居說您這兒有全市最好的廚房！」顯然，這句話對了她的胃口，遞給我一大瓶啤酒，「店長招待，隨時歡迎您。」總算找到了酒，儘管不是杏花村，一股暖意湧上心頭。

端了一堆食物坐在海邊的卡座，餐廳只要坐落在景觀上，必然昂貴無比。眼下，是落霞舆海鷗的戲浪，寬闊的大海有如變化無窮的畫布，美景當前，竟然能逃過附加的奢侈費，實在不可思議。不一會，飛鳥忙不迭地凑上來爭食，這才明白坐在海邊用餐是有點挑戰性的。

不久，音樂響起，人和鳥都安靜了。戴著寬邊牛仔帽的吉他手，深沉而厚重的歌聲悠悠流淌，從鄉村到搖滾，循著音符走回時光軌道。歲月瘦了身，只剩下青春年華隨浪潮起伏。我凑上前去給小費，他提一下帽沿，邀約著「何不和我來一首？」我一向五音不全，自慚形穢不敢下海，辜負了這場際遇。瞬間，歲月又虚胖得臃腫不堪。

碼頭餐廳貼近大自然。岩石上，海狗款款低語，彷彿赴約的戀人，華燈初上，無限繾綣。細雨總喜歡湊熱鬧，在昏黃的燈下，我們的晚餐隨著浪花和雨絲起舞。剎那間，往事像裹腳布，層層鬆綁，歲月忽胖忽瘦，漁火忽遠忽近。大夥分享著啤酒，對酒當歌，人生幾何？

這會兒，月亮探出頭來，星星也在一旁眨眼，泊在碼頭的船將我晃回了老家。廚房的冰箱裡總有一格是我的，鳳梨、米粉、番石榴、蓮霧，幸運時，還會有一兩塊青糰糕。弟弟尖聲怪叫著：姊，那層有毒，我們不敢碰，全留給你！母親叨叨絮絮地說著，我不停地咀嚼，嚥下的全是鄉愁。旅程可長可短，一個私房餐廳足以洗滌浪跡天涯的疲憊。它不遠，就在碼頭旁。