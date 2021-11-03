出生於五十年代的北京，物資匱乏，食物短缺，小時候總覺得餓，可能是因為油水太少吧。一到吃飯的時候端著碗，一邊吃，一邊老是往鍋裡看，生怕吃得慢就沒有添加的飯了，所以從小就吃飯特別快，還沒有品出什麼味道，就已經下肚了。

一九七一年，十五歲時到農村插隊，因為年紀小被分派到廚房。廚師是一名曾經在縣機關食堂工作過的中年男子，我為他打下手準備三十個知青的三餐，學會了擀麵條、蒸饅頭窩頭和炒大鍋菜。

三年後做了工人，有收入後就開始嘗試美食 。和朋友們一起在餐館吃了芙蓉雞片，那滑嫩的肉片、鮮甜的湯汁，真的是唇齒留香、回味無窮。因為錢不多，只能偶爾吃一頓，於是回家後自己開始嘗試。當時沒有互聯網，到書店買了幾本菜譜，只有文字解釋，沒有圖像，試過很多次，都不太滿意。十幾年後到了洛杉磯 ，才在YouTube上看到這個菜的做法，非常直觀，如法炮製，大獲成功。

來美國以後，各種各樣不同地區風格的美食吸引著我們，女兒受我們的影響，也是一個吃家。她在上大學期間，每次回家前都會挖掘一個新的餐館，然後訂位，和我們一起嘗試不同的美味，有時候還會帶幾個好朋友一起來。

女兒的口味更偏嗜西餐，專門挑選一些她想吃、又吃不起的餐廳。比如在洛杉磯市中心的Bestir餐館，女兒點的開胃小菜是烤牛骨髓，二十二美元；烤雞胗肝，十八美元。我想雞胗肝是超市最便宜的肉類，十八元我可以買多少磅雞胗肝呀。

平時全職工作，只有周末和節假日才可以在家裡磨練廚藝，有時候不成功，也沒有時間再去試一下。周末經常到洛杉磯東邊華人聚居的地方品嘗美食，廣東早茶是我們的最愛，每個人都可以挑選自己愛吃的東西。可是疫情一來，居家避疫，哪裡也不能去，可把我們饞壞了。

女兒女婿愛吃燒賣，好在YouTube上什麼都有。首先到華人超市買來燒賣皮、雞腿、鮮蝦仁；雞腿肉去皮去脂切成小塊，蝦切成小丁，加入各種調料混合，按照視頻上師傅的指導，朝一個方向攪拌上勁後，放入冰箱三十分鐘，原來拌好的餡冷藏後質地更堅挺，容易塑型。

包燒賣的確讓我花了不少功夫。一開始包得太扁，蒸好後像一盛開的荷花，快要散了，筷子也夾不起來。再看一下視頻，第二屜包的時候，用左手拇指和食指形成一個環，在燒賣的中部卡緊，看上去像美麗少女的纖細腰身。出鍋後依舊造型完美，蝦和雞肉完美結合，質地彈牙，香軟滑嫩。蘸上辣椒醬，人間美味。一共四屜，四個人六十個燒賣一掃而光。

每年都要去幾次拉斯維加斯休假，但我們去賭城 的目的和大多數人不一樣，不是賭，而是去吃不同的餐館，和觀看各種表演。賭城經常有新開的酒店賭場，星級酒店都有一個高檔餐廳，每次去都要試一個全新的餐館。

幾年前有一次，太太的外甥女在加大聖地牙哥分校念書，放寒假時我們全家一起和外甥女到賭城威尼斯人酒店的法國餐館Bouchon。心裡想外甥女從中國來不久，恐怕不會喜歡洋餐，我們點了鵝肝醬、烤魚、羊排和法國白腸，沒想到外甥女第一次吃法國大餐，什麼都喜歡，特別是對鵝肝醬情有獨鍾。可惜呀，二○○四年加州通過法律禁止銷售鵝肝，連從外州或外國買寄到加州都不許，我們只能到外州或外國去享用鵝肝的美味了。