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海灘排球賽

盡有

一年多的疫情，讓大家困在家中都非常鬱悶，好不容易熬到今天雲開霧散，疫情好轉，似乎快要走向盡頭。趁著這大好時光，我們猶如籠中飛出的鳥兒，四處尋找消遣之處。

正在這時，好友阿秦打來電話，邀請我們去他家做客。阿秦家位於美麗的海邊，大家一見面都很興奮，阿秦看時間還早，就提議到海邊沙灘去打球。沙灘排球的地點離他家非常近，開車只要十幾分鐘。我們極目遠眺，海面寬闊，陽光明媚，空氣清新潮濕。近處看去，海水清澈透明，沙灘金黃細膩。

海灘上，有人赤腳漫步，有人在海中衝浪，有人在沙灘嬉戲，還有人搭起臨時帳篷，充分享受著陽光和微風。

然而，這一切都比不上我們來沙灘玩排球的興趣。寬闊的海灘上早已樹立了一排排球網，吸引了很多遊客。我們一共十四人，分成兩隊。比賽一開始，大家就打得十分激烈，不停聽到歡呼雀躍。

在沙灘上打排球比不上在平地上，沙子又軟又細，很不容易彈跳起來，所以不管發球、接球、攔網都感到非常吃力。然而大家像無事一樣，越打越激烈，比分不相上下。這場沙灘排球別開生面，有男有女，有中年，有少年，身高胖瘦不一，男女老少齊參戰，典型的排球混合賽。大家本著友誼第一，比賽第二的方針，認真打好每個球。

甜甜是一名高中生，別看她才十幾歲，球場上十分凶猛，從接球到發球，一招一式有模有樣，讓人刮目相看。

這場沙灘排球不是比賽勝似比賽，大家一直打到夕陽西下，鳥兒歸林，才戀戀不捨地離開。既鍛鍊了身體，又享受了陽光沙灘，還增進了感情，真是老少皆宜的好活動。這不禁讓我想到，疫情過後盡開顏，美好生活依然在前方等候我們。

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