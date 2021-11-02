那天我去華埠 ，遠遠就看到前面大街上人聲喧嘩，還有數部警燈閃爍的警車橫擋在馬路上。莫非又發生什麼事故？我心頭一沉，急步奔去看個究竟。

走近才發覺，原來大街上正進行著一場激烈的排球賽，比賽雙方你攻我守打得難分難解。哈，在大街上賽排球，這我還是第一次見識，如此違法亂紀之事警察 怎麼不制止？詫異間我往四處一打量，不得了，只見旁邊幾條馬路上也都架設了排球網，多隊參賽者也正在激戰之中。

我細數了一下，幾條街道上臨設的排球場地共有七、八個之多，其範圍足已覆蓋整個華埠的三分之一。參賽的隊伍有男有女，每個場地四周都圍著許多觀眾和啦啦隊，喧鬧聲震耳欲聾。如此熱鬧的場面，令深受疫情 打擊的華埠一振頹氣！我詢問旁邊一位觀眾這是怎麼回事？他神情興奮地告訴我：「這是我市商會和旅遊局共同舉辦的北美華人排球邀請賽，據說有來自加拿大和美國各地七百多位選手參加。你看他們個個都有一定的技術水準，打得真是精采得很。」

對此我深表同意，想當年我讀中學時也曾打過排球，雖說球技低波，但興趣盎然，對於排球的發球、攔網、傳球和扣球等基本技術還是略懂一二。眼前九人排球賽的許多參賽選手，如何接墊險球二傳到位、如何互相掩護交替進攻，就打得有板有眼。於是我也興致勃勃地當起了觀眾，把來華埠要辦之事忘得一乾二淨。

此時球場上激戰正酣，只見白衣隊的發球手發了一個刁鑽的勾手飄球，黑衣隊的隊員接球明顯不到位，二傳手只能把球用力推回對方後場。白衣隊於是抓緊機會組織進攻，二傳手給了個隱蔽的到位球，站在網前的扣球手高高躍起一記重扣。只聽力重千鈞「碰」的一聲，我們都以為此分是拿定了。不料黑衣隊一隊員來個魚躍式翻滾救球，竟把此球單手托起。於是黑衣隊士氣大振，立即二傳到位組織反攻，一記重扣給白衣隊還以顏色。就這樣雙方大戰了五六個回合仍不分勝負，四周的觀眾早已把手掌拍紅。

我拍著手對那位觀眾說：「想不到在此能看到如此精采的排球賽，政府和商會此舉對振旺華埠人氣可謂大獲成功。」他點頭同意說：「確實如此，此舉除了振興人氣，還活躍了華埠的經濟。不說別的，光算那些參賽選手及其親朋好友，這幾天就能為華埠的飲食業增添了多少生意。」

望著那些在疫情下仍鬥志昂揚的參賽者和興高采烈的觀眾，我不禁想道，他們所展現出來的，不正是國人那種無所畏懼的精神和勇氣？只要有此精氣神，相信戰勝病毒也非不可能之事！