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我愛虱目魚

曾妙容

老家雖靠海，我卻未能全然識得市集或攤販上漁穫的種類和名稱；童年餐桌上最常出現的不外乎鯽魚、白帶魚和虱目魚。

母親雖不擅廚藝，但能憑大灶和鐵鍋乾煎一盤金黃酥脆、肉身完整的虱目魚，兩顆奶白的眼珠子永遠是我的專利；母親也常把虱目魚裹粉油炸，勾芡之後，上鋪蔥白、冬筍、胡蘿蔔、薑、香菇五種細絲，做出一道酸甜美味的「五柳居」；頭和尾通常加入醃瓜和薑絲，熱騰騰的湯品上桌了。

虱目魚餵養我的童年，當然，被魚刺梗到大口大口吞飯的情景，還有母親驚慌的眼神，都叫我難忘。

虱目魚粥是府城有名的小吃，閉著眼睛想像：一大早踅進小吃店，一碗熱氣蒸騰、香氣四溢、飯粒分明的湯泡飯，擱著肥美的虱目魚塊，漂浮著翠綠芹菜珠，入口必然暖胃，瞬間喚回精氣元神。這等美食，在台南窩居四年的外子竟然錯過了，我雖無緣，但在府城之外特地品嘗。

南部人對虱目魚大抵痴迷。婆婆曾在美國短暫居住，發現華人超市凍櫃裡居然有真空包裝的虱目魚肚，樂得就像他鄉遇故知，一掃美國居綁手又綁腳的鬰悶。虱目魚肚是支解魚身去了全骨和細刺的魚腹中段，肥美嫩滑，不需舌尖技巧和唇嘴功夫，但價格略昂。

我愛吃虱目魚，買菜時勢必尋尋覓覓。因為翻貨率慢或解凍時間長，常常碰到魚腮暗紅、魚鱗脫落、肉質塌陷的貨色，碰上新鮮的虱目魚，不免眉開眼笑。

我居住的地方華人甚多，順應華人需求，好市多居然也賣起帶刺的魚。老美喜歡處理乾淨無刺魚塊，帶刺的魚如同帶骨的雞肉，箇中風味只有老饕了然。那日在好市多看見三尾一包才十三美元的虱目魚，驚喜歡呼，先抓了再說。

三條魚中，最大的長二十二吋。會處理嗎？笑話，我在傳統市場征戰多年，總看過魚販殺魚吧！二話不說，掄起菜刀一把抓穩逆鱗而上，外子也趕忙有樣學樣。可魚太新鮮，鱗片緊咬著鱗片，層層疊疊，兩人擠一個流理台，施展不開。我匆忙抓了兩條奔到草地，銀亮的鱗片四處飛濺，手上、臂上、髮上、衣上、草地上無處不在，嗜腥的蒼蠅嗡嗡圍繞，還好外子趕忙開門救下慌亂的我。

總算處理完，分裝時一刀下去魚肉碎散，這才想起魚販剁魚通常加上鎚子使力。虱目魚肥碩，一把不沾鍋抹鹽乾煎就是天下美味，尚簡易的人，不需雜七雜八的配料遮蓋了原本的魚鮮。

過了幾天，一組四支型式各異的刮鱗刀安坐枱面。一番搏鬥讓我領悟到：有些事看似簡單，其實是「知易行難」；再者，「工欲善其事，必先利其器」真的是前人的至理名言。

下次還要再買嗎？要呀！人間美味怎可輕易錯過。

華人超市 美國 好市多

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