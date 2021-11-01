美國華人 享有醫療保險 ，得到完善的醫療服務。華人集中居住的城市，無論醫院或診所都有說華語的醫生和工作 人員，病人不懂英語，無礙彼此間溝通，特別是長者尤其感到方便。以我居住的加州蒙特利公園市為例，嘉惠爾醫院對面有兩座巨大建築物，上百間各種專科醫生診所集中在內，服務各種各樣不同病人。

醫生看診前大多要求病人先到化驗所驗血驗尿，再根據檢查結果診斷判症，所以病人經常要與化驗所打交道。可惜有些華人經營化驗所未盡人意，像我保險指定的S化驗所，每次檢驗事前不得吃早餐和飲水，空腹等候起碼超過一小時。工作人員花很多時間為病人登記，每次都要先影印身分證和保險卡、查詢保臉公司，又要病人在紙上簽名確認。候檢區窄小，往往要十幾二十個人擠在一起，疫情期間，候檢人被逼站在公眾走廊，也影響到他人辦公。

抽血分別在檢驗室三、四張辦公桌上進行，簡陋得可以。工作人員訓練得也不夠，有一次工作人員先在我右手插針入血管抽血不成功，又改在我左手插針。取尿液樣本原在一間小洗手間進行，疫情期間將我們趕到辦公大樓公共廁所去取標本，我質疑此舉有令標本感染的可能，是否為公共衛生條例所容許。

最近再在此化驗所驗血，改善不大。上午十時到達先在門口登記名字，等到近十二點才做妥。負責登記是個熟手老女員工，眼看還有不少人等候，又快到午膳時間，她只好截龍返回室內幫手。剛巧是由她為我抽血，熟練手勢，一下就完成了，我讚了她一句，還說「辛苦了」，她面無表情無反應，可能面對繁重的工作，真的麻木了。

老伴選擇另一醫療保險，不以華人為重點服務對象，提供的化驗服務正規得多。早上六時已開門服務，方便早鳥又能將客人分流，舊客人只要用身分證和保險卡刷卡，便完成登記，快捷便民。有四間抽血室，明亮闊大，專用抽血座椅。廁所屬傷殘專用級，可推輪椅入內。老伴每次在十五分鐘內已完成整個抽血留尿流程。

同是化驗所，為何有如此巨大差別？沒有比較不知道何謂故步自封。據悉S化驗所是由華人醫療集團經營，資金雄厚，人脈豐沛，擁有眾多華人客源，抗疫期間業績火爆，理應為同胞提供更好的服務。希望有關人士能發現問題，改善設施，添加現代化電子工具，減輕員工壓力和負擔，令客戶和員工皆大歡喜，客人不會視去化驗所為畏途。