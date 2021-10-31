小時候頑皮，天不怕地不怕，大人們有時忍無可忍，常用「狼來了」嚇唬，但收效甚微，原因是我們那裡根本就沒有狼。後來大人們改變了用語，說「鬼來了」，效果就不一樣了。

這世上到底有沒有鬼，誰也不知道，但一提起「鬼」字，我立馬就聯想到躺在墓地裡的亡魂，禁不住毛骨悚然。尤其是在晚上聽到這個字，鑽進被窩裡不吭聲，整晚都睡得不安穩了。

轉眼間過了幾十年，年齡越來越大了，但是在我來說，鬼字仍然是禁忌。遇到墓地繞路走，有殯儀館的街區基本不去，說到底，就是怕「鬼」。

二十多年前移民來美國 ，發現這個國家對鬼的看法似乎與我們非常不一樣。好萊塢 拍的殭屍片一部又一部，票房還出奇地好。最令我感到驚奇不已的是一年一度的萬聖節 。

每年十月三十一日，美國人都在過萬聖夜（Halloween）。萬聖夜被稱為「死人之日」的前夜，西方人認為這一天是冬夏交界的日子，死人的靈魂會離開陰間，變成惡鬼在世間遊走。為此，人們要在這一天穿上各種各樣的奇裝異服，用以驅趕這些到處遊蕩的惡鬼。

由此看來，萬聖夜本來是人們驅鬼的日子，可是演變到今天，卻變成了大人小孩歡樂無比的節日。在萬聖夜來臨前一個月，美國的百貨公司就已經開始出售各種各樣的鬼服了，而用來製作萬聖節標誌物的南瓜也擺滿了街頭和超市，居民們為了在萬聖夜有充足的糖果供應給前來收糖的小朋友，家家戶戶都大量地買進了糖果。

與此同時，許多居民在自家的前院開始布置墓地場景。和我住在同一街區的兩位鄰居，一位住在街道的南邊，另一位住在街道的北邊。南邊的鄰居每年的十月初，就開始在前院擺放了十多個墓碑，在門前的大樹上吊著骷髏，牆角掛上蜘蛛網和一串串藍色的閃燈，車道上停放一輛靈車，儼然成了一處墓園。到了晚上，藍光閃閃，陰風陣陣，令人不寒而慄。

而居住在街道北面的鄰居，除了在前院擺放幾個墓碑之外，還豎起了一塊大屏幕，每天晚上都在循環播放鬼片。

到了萬聖節的晚上，臨近社區的大人帶著小孩慕名前來。他們先逐家逐戶上門領糖，然後聚集在這兩戶人家的前院，觀看鄰居扮鬼扮馬的即興表演，以及重溫好萊塢的經典鬼片，共同度過這個人鬼共歡的萬聖夜。

多年前，曾看過一出好萊塢影片，由著名影星黛咪摩爾和帕特里克斯韋茲聯袂出演，內容是一對恩愛夫妻的丈夫被朋友所害，後來亡夫在靈婆的協助下，魂歸人間，並幫助妻子認清了這個朋友的真面目，從而懲惡除奸。這個故事情節感人，催人淚下，不過最令我難忘的卻是這出影片的中文片名「人鬼情未了（又譯第六感生死戀）」。

其實，人們之所以舉辦萬聖節，無論最初的目的為何，說到底還是對亡魂的認知，從來都是魂牽夢縈，糾纏不清。這種情感糾結，最終還是人鬼之間的情未了而已。