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扮鬼扮馬萬聖節

堅仔

香港每年立秋之後，就見到有人在路邊「燒衣」，甚至聽到做大戲的鑼鼓聲。因農曆「七月半」是盂蘭節，傳說一連多日鬼門關大開，故又叫「鬼月」。年少時到了這個月，心裡就會有點害怕。連大人也有諸多忌憚，如不在此月結婚，晾在窗外的衣裳一定要在天黑前收回，或不准孩子們晚上出門，警戒他們如有人從背後拍肩膀不可理會，看大戲不能坐第一排等等。

日本居住時，發覺除了新年和黃金周外，最被重視的節日要算回老鄉見家人的O-Bon節。八月中的這個O-Bon節雖不是假期，但到晚上就會看到一群群穿上夏季和服的女人在街上跳舞。

有年我帶著剛學會行走的小女逛街，見到如此熱鬧，也走近去和她們一起跳，不料立即有人勸阻，叮囑以後這晚千萬不可帶孩子出來。此刻我才恍然大悟，原來O-Bon是日本的盂蘭節，這些舞，就跟香港人當晚所做的大戲一樣，是獻給鬼魂們看的。

到了秋末開始轉涼的十月尾，又有萬聖節。搬到東京工作時，萬聖節已非常流行。記得二○○○○年我們公司（一大美資投行）還有扮相比賽，交易場上的員工多以不同裝扮亮相，如扮外星人、女鬼貞子、大青蛙、相撲手、超人、魔鬼、野人等，而我就扮成美少女中學生。

下班後大家直去六本木的酒吧，穿了異服的人整晚都有Happy Hours優惠，人人興高采烈，開懷暢飲。可惜後來人事部收到投訴，說有位交易員扮成裸女，有點不雅，公司為免麻煩，就不再辦這類比賽了。

孩子上學後，每年全家都扮成不同怪物，與其他媽咪和小朋友一起去Trick or Treat取糖。日本的朋友都踴躍響應，很認真為萬聖節打扮，我索性把居所裝飾成「鬼屋」，一年一度，邀請女兒的同學和家長們來開個萬聖節服裝大派對。

後來搬回香港，萬聖節一樣流行，我們便先帶孩子們到「陽明山莊」、「紅山半島」等較多老外的屋苑Trick or Treat，然後回家搞派對。孩子們有糖果大食會，家長們則可大吃大喝；待孩子們睡著後，再到人山人海的蘭桂坊「扯通頂」，熱鬧非常，可說是每年最好玩、最開心的聚會。

年少時我最愛中秋節，因這晚是一年一次御准的玩火夜。現在小孩子們最愛萬聖節，因為該日是難得准許任食的糖果日。而大孩子們就更喜歡這豐富多彩、充滿詭異情調的派對夜。比起中國的盂蘭節和日本的O-Bon節，這老外的鬼節最好玩啦！

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