一年一度的萬聖節 即將來臨，這是個快樂的兒童節日，孩子們穿上奇裝異服，挨家挨戶去討糖，「不給糖，就搗蛋」，大人們乖乖地將糖捐出來求饒。

讓我印象最深刻是二十年前，有一次帶兒子去一家大型室內購物中心過萬聖節。傍晚購物中心裡人山人海，都是父母帶著子女來參加討糖「大軍」的。

中心內的商店家家開門，還在門口的桌子上堆著一大攤糖果。

晩上七點一到，討糖開始，人流開始有次序地移動了，我們帶著兒子，間雜在朋友中，也走起來了。因為是店家，派頭也大，給的糖較多，一圈兜下來後，我們帶來的超市購物塑袋已結實地鼓起來了。孩子們比較起各人的「戰利品」，大人小孩都處在興奮中。

萬聖節傳統中還有一點，就是買個南瓜回家，然後雕刻開口成一個頭臉，置放在大門口。當然，大部分人家只是將南瓜從超市搬放至家門口而已。這個應景的南瓜，過了一周後就會被丟進垃圾桶，只有少數人家會用它製作南瓜派。每當看到這情景，我就會想起小時候語文課本裡的故事：千人糕。

「千人糕」講一個小孩透過父親的一個故事，知道普通的糕點是怎樣從農民的辛勤勞動種出稻穀，又怎麼脫殼磨成粉；糖又怎樣從甘蔗壓榨過濾，加熱蒸煮成糖塊，再分碎成小的糖顆粒；糕點師傅又怎麽燒火蒸糕，包裝成盒。孩子認識到一塊吃到我們嘴裡的糕，不就是經過千人的辛苦勞動而成的？

因為從小就有珍惜食物的觀念，所以節後的南瓜，我們不會丟棄。實際上南瓜也是很容易保存的果蔬，我記得在三年自然災害時期，那時常處於半飢狀態，整天就是動腦筋搞吃的。

口糧是定量的，憑證購買。記得我們在秋天果蔬較豐裕時，我們就想辦法多購買一些南瓜，放在陰涼暗角落裡貯存起來，一直至過了春節後才食用，到那時候，南瓜也更甜更糯。另外，南瓜還是一款健康食品，多纖維，富含果糖，有利降低膽固醇含量。所以萬聖節的南瓜，我們當然不會隨意丟棄。

而在堅持食用的過程中，我們漸漸地還創造了兩個我家的經典菜。

一個就是奶油南瓜羹。做法是五百克南瓜，去除硬皮，切成半塊麻將牌大小的小塊，放入粉碎機，倒入一馬克杯的牛奶 ，然後將南瓜打成糊，倒入鍋中，加入鹽和適量水，加熱使糊成羹，煮沸後撒入少量白胡椒粉，出鍋後撒上少許蔥花。味道鮮腴可口，老幼皆宜，也可在早餐時換換口味代替豆漿或薄粥。

另一個菜就是鹹蛋黃炒南瓜。南瓜還是切小塊，用薄油，中火煸炒一會兒，然後再加入一小酒盅清水，繼續翻炒，直至南瓜塊變糯發黏。取煮熟的鹹鴨蛋兩顆，包括蛋白，涼後切成花生大小的顆粒，倒入南瓜塊中，翻炒一分鐘後即可裝盤。此菜不需要另加鹽或其他調料汁，這也是一個操作簡單，人人會燒，個個愛吃的家常菜。

這樣的萬聖節，孩子們不但有糖果，還有他們喜歡的南瓜菜餚，豐富了萬聖節的意義。