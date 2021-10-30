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玻璃南瓜

曾華容
圖╱曾華容
圖╱曾華容

秋天是豐收的季節，加州以半月灣盛產南瓜而聞名，每年十月都會舉行南瓜節慶，是孩子們最期盼的歡樂節日。入秋後，超市、商店或農場空地，處處可見到南瓜的身影；除了舉辦南瓜王大賽、品嘗南瓜派之外，還把它雕刻成南瓜燈，成為萬聖節應景的物品，其熱鬧與歡慶氣氛不亞於其他節日，已成為美國傳統的節日之一。

美國南瓜種類繁多，有小如網球，有大到千磅的南瓜王；形狀有圓、扁、長條、不規則的、葫蘆狀的；顏色有橙、黃、白及綠中帶白；有可食的，也有供把玩擺飾的，琳瑯滿目，看傻了眼。

還有我最喜歡的活動：每年在帕洛阿爾托藝術中心舉辦的南瓜玻璃藝術展；今年雖離「萬聖節」還有一個月，玻璃南瓜藝術展已在十月二號和三號兩天展出隨即售賣。去年因疫情加上乾旱，南瓜歉收而取消活動，熙來攘往的景象不再，讓愛熱鬧喜慶節日的人們不免感到失望。

玻璃南瓜藝術展因展出時間只有兩天，所以湧入不少人潮，提著籃子搶購。一千多個玻璃南瓜藝術品擺在草地上或放在木架盒子裡，且標上價錢。

這些漂亮的玻璃南瓜，大至碗盤，小如瓷碟的小巧可愛，件件作品都是藝術家們的拿手絕活。

除了富藝術品味，色彩鮮艷，玲瓏剔透，纖細華麗，有的線條簡單素雅，有的質樸清新優雅，更有設計繁複，令人眩目，造型各異富變化外，每件作品都是手工製造，找不到雷同的，各有各的特色。從同中求異，美不勝收，讓人著迷且愛不釋手。

玻璃南瓜美是美，但要價不便宜；根據製作工藝、造型、大小價格各異，最低價碼是在十五元至四十元，當然也有五、六百的。生產玻璃的原料矽砂並不很貴，但製作成品的過程卻不易，每一件玻璃工藝品，都是設計師藝術靈感和雕刻工人手工技藝的完美結合，無法大量生產。它是藝術品，不是速食文物，物超所值，貴得合理。

這是我看過最多玻璃南瓜的展覽，回到家裡，腦海裡都是五彩繽紛的南瓜，真是一場視覺的饗宴，一生也忘不了。

Palo Alto Art Center玻璃南瓜藝術展是免費參觀的，如果你喜歡這些南瓜藝術品的話，可以將它買走，明年請早入場去觀賞或搶購。

圖╱曾華容
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