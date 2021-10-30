幾個朋友打了新冠疫苗 第二針後，向我抱怨副作用太大，不僅發燒，還渾身上下痛得像被人打了一樣。所以打第二針新冠疫苗時，我已經對強烈的副作用做好心理準備，誰知真實的情況令人頗為失望，還不如第一針的反應強烈。原以為是上天的額外眷顧，直到我打帶狀皰疹疫苗時，才發現生活對任何人都是公平的。

那天我到家庭醫生那裡打第二針帶狀皰疹疫苗時，護士就提醒我，很多人打第二針都會有比較強烈的副作用反應，根據打第一針疫苗的體會，我覺得不至於吧。打完疫苗後，順便到公園繞著湖邊走了一圈，完成了今天的鍛鍊。

晚上臨睡前，覺得心跳比平時快，想到可能是打疫苗的反應，也沒太在意。沒想到半夜裡開始渾身痛，正如朋友所描述的那樣，痛得像被人打了一樣。原本打算第二天早上去辦公室處理事情，看來只能在家工作 了。

早上起來忍著痛，簡單吃了早飯，把電腦放在床前的椅子上工作，這樣可以時不時躺下來休息一下。心跳很快跳到一百一十多次，相當於我在湖邊鍛鍊的效果，但是絕對沒有那麼享受，反而很不舒服。

我在網上查了一下關於疫苗的副作用，網上的信息明確提醒如果心跳加快，應該去看醫生。我想還是問問醫生的意見吧，昨天打針的護士接了電話，解釋這只是打疫苗的副作用，建議服用泰諾就可以減輕症狀了。

躺在床上不動，心跳都快得像在做運動，我擔心一起床就會心跳快得休克過去，更別說開車出門買藥了。

根據目前的身體狀況，我知道自己無法堅持工作，只好向老闆告假。我全心全意體會著渾身的疼痛和彷彿競賽時的心跳，試著透過深呼吸來放鬆，減輕疼痛，調節心跳，但是疼痛和心跳依然故我。

既然疼痛和心跳不讓步，我也不再堅持，反正這個副作用遲早會自己消退。於是我開始任思緒天馬行空地飛揚，有趣的是，人的想法會隨著健康的變化而不同。

老闆從歐洲搭遊輪度假歸來，和我們分享帶回來的點心，當時我曾想，有機會也搭遊輪，像她一樣一次走訪八個歐洲國家。現在的想法卻是，如果在旅途勞頓中生病那該多痛苦，還不如待在家裡安全。

晚上臨睡前，身上依舊疼痛不止，心跳還是一百多下，我尋思著，這一覺睡去，如果明天不能醒來，不僅房子不再是自己的，連身體也不再是自己的了，還有什麼放不下的？

經歷了一天的折磨，身體大概也不堪忍受，在疲倦中沉沉地睡了過去。

一覺睡到清晨，心平氣和地醒來，身體的疼痛消失大半，心跳恢復到平時的狀況，昨天的病痛彷彿上一世的故事，今天的我好像重生了一樣，從未像這一刻感受到生命是如此神奇美妙。而幸福原來如此簡單，就是每天能夠這樣平平常常在清晨醒來，不需要搭遊輪到歐洲。

昨天經歷多少的疼痛，今天就有多少幸福的補償，生活依然是這麼公平。