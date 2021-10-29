重返中文圖書室
屈指一算，我們在這個號稱擁有近三十萬華人的德州大休士頓地區已經定居十七個年頭了。前面的十多年，在寒暑假以外的每個周末，太座與我都要將兒子們送到休士頓市中國城的中文學校總校區上課，我們除了在附近的餐館用膳、到華人超級市場採購外，我自己有時還喜歡去附近的中文圖書室消磨時間。
不過自從兒子們「放棄」繼續學習中文後，我們前往中國城的頻率少了很多，而新冠病毒疫情開始肆虐的近兩年之間，我自個兒光顧中國城的次數更是屈指可數。
在休士頓中國城方圓不超過半徑半英里的密集區域中，除了有數個中文學校附設的圖書室提供中文教材和兒童讀物外，基本上還有四個單位擁有頗具規模的中文圖書室。他們分別坐落於中華民國僑務委員會色彩濃厚的「僑教中心」、有中華人民共和國國務院僑辦影子的「中國人活動中心」、以及早年由台灣移民成立的「中華文化服務中心」和「台灣人活動中心」所在的建築之內。由這四個組織的名稱，就可以了解此間兩岸僑社意識形態的不同和分歧。另外，先前此區尚有一間「蕭邦圖書館」，可惜多年前已關閉。
九月底的某個星期四，我請了一天假期驅車陪同太座前往中國城。共進午餐後，太座自行參加她的活動，並要求我在中國城「廝混」數個小時後再去接她。按照以往的慣例，我肯定前往前述四間的任何一間圖書室，一邊享受冷氣空調的舒適，一邊閱讀補充點精神食糧，順便打發時間。
我戴上了口罩，先往第一間圖書室進發，只見偌大的停車場上僅有孤零零的三輛汽車停放，我猜想情況肯定不妙，所以連愛車都未停歇，就連忙掉頭轉向第二間圖書室了。
走入第二間圖書室所在的大樓，首先被要求出示新冠疫苗注射卡，我當然並沒有隨身攜帶，這倒也無妨，我隨後被要求量體溫，和留下自己的姓名和電話號碼以備不時之需。我轉頭看到圖書室內燈火通明，很是興奮，就像具有慣性般地直奔目的地。進入後發現書庫的大門雖然緊閉，但是閱覽室架上的期刊也夠我在書桌上耗費數個鐘頭了！
這時工作人員趨前告知，圖書室和閱覽室並沒有正式對外開放，我是不被允許待在此處。至此，我也只能像齊天大聖孫悟空一般，在大樓的廁所內「到此一遊」後，倉皇地去探索第三間圖書室。
到了第三間圖書室的大樓前台，值班的一位大姐先問我有沒有預約，我的答案當然是否定的，後來她告知，整棟大樓包含圖書室所在的二樓，因為疫情全部不對外開放，我所能活動的範圍，只能在她們工作人員的眼皮監督下，乖乖地呆坐在前台前方的三個單人沙發上。
還記得以前這個前台前方還有若干個三人沙發可供賓客休憩聊天，曾幾何時，為了符合保持六英尺的社交距離，現在只剩下形單影隻的三個單人沙發了。不過「沒魚蝦也好」，權充「救命稻草」也罷，我至少在炎炎的秋老虎勁頭下，有一個落腳歇息的舒服之處，待會兒可以好整以暇地和太座會合了。
我本來以為許多人接種了新冠病毒的疫苗，各項公共設施有限度的開放，可以解決一部分的不便，可是由這次的經驗看來，我方才發現我們還有很長的「抗疫」之路要走。希望不久的將來，當我再次重返中文圖書室時，不要再遭遇如此碰壁的尷尬場景。
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