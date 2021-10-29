屈指一算，我們在這個號稱擁有近三十萬華人 的德州大休士頓 地區已經定居十七個年頭了。前面的十多年，在寒暑假以外的每個周末，太座與我都要將兒子們送到休士頓市中國 城的中文學校總校區上課，我們除了在附近的餐館用膳、到華人超級市場採購外，我自己有時還喜歡去附近的中文圖書室消磨時間。

不過自從兒子們「放棄」繼續學習中文後，我們前往中國城的頻率少了很多，而新冠病毒疫情開始肆虐的近兩年之間，我自個兒光顧中國城的次數更是屈指可數。

在休士頓中國城方圓不超過半徑半英里的密集區域中，除了有數個中文學校附設的圖書室提供中文教材和兒童讀物外，基本上還有四個單位擁有頗具規模的中文圖書室。他們分別坐落於中華民國僑務委員會色彩濃厚的「僑教中心」、有中華人民共和國國務院僑辦影子的「中國人活動中心」、以及早年由台灣移民成立的「中華文化服務中心」和「台灣人活動中心」所在的建築之內。由這四個組織的名稱，就可以了解此間兩岸僑社意識形態的不同和分歧。另外，先前此區尚有一間「蕭邦圖書館」，可惜多年前已關閉。

九月底的某個星期四，我請了一天假期驅車陪同太座前往中國城。共進午餐後，太座自行參加她的活動，並要求我在中國城「廝混」數個小時後再去接她。按照以往的慣例，我肯定前往前述四間的任何一間圖書室，一邊享受冷氣空調的舒適，一邊閱讀補充點精神食糧，順便打發時間。

我戴上了口罩，先往第一間圖書室進發，只見偌大的停車場上僅有孤零零的三輛汽車停放，我猜想情況肯定不妙，所以連愛車都未停歇，就連忙掉頭轉向第二間圖書室了。

走入第二間圖書室所在的大樓，首先被要求出示新冠疫苗注射卡，我當然並沒有隨身攜帶，這倒也無妨，我隨後被要求量體溫，和留下自己的姓名和電話號碼以備不時之需。我轉頭看到圖書室內燈火通明，很是興奮，就像具有慣性般地直奔目的地。進入後發現書庫的大門雖然緊閉，但是閱覽室架上的期刊也夠我在書桌上耗費數個鐘頭了！

這時工作人員趨前告知，圖書室和閱覽室並沒有正式對外開放，我是不被允許待在此處。至此，我也只能像齊天大聖孫悟空一般，在大樓的廁所內「到此一遊」後，倉皇地去探索第三間圖書室。

到了第三間圖書室的大樓前台，值班的一位大姐先問我有沒有預約，我的答案當然是否定的，後來她告知，整棟大樓包含圖書室所在的二樓，因為疫情全部不對外開放，我所能活動的範圍，只能在她們工作人員的眼皮監督下，乖乖地呆坐在前台前方的三個單人沙發上。

還記得以前這個前台前方還有若干個三人沙發可供賓客休憩聊天，曾幾何時，為了符合保持六英尺的社交距離，現在只剩下形單影隻的三個單人沙發了。不過「沒魚蝦也好」，權充「救命稻草」也罷，我至少在炎炎的秋老虎勁頭下，有一個落腳歇息的舒服之處，待會兒可以好整以暇地和太座會合了。

我本來以為許多人接種了新冠病毒的疫苗，各項公共設施有限度的開放，可以解決一部分的不便，可是由這次的經驗看來，我方才發現我們還有很長的「抗疫」之路要走。希望不久的將來，當我再次重返中文圖書室時，不要再遭遇如此碰壁的尷尬場景。