光陰荏苒，轉眼就六十有餘。身體已不再年輕，但突然覺得想去做一些青春已去之所為，第一個想到的就是去學滑旱冰。

當然先需徵得老伴的同意。聽到我的想法，她念念有詞地說我在發狂，我想進一步說服她時，她便說，如果我不聽其勸言，摔傷後躺在床上，她不會照顧我的。

碰了一鼻子灰，還是不死心。因疫情 的緣故，老伴在北加州 給三個外孫做常年保母，我就決定偷偷在家裡一意孤行。

先去了體育用品商店挑選滑冰鞋。當服務員問我是給孫子還是孫女買鞋？我唯唯諾諾，不好意思地說是給自己買的。鞋買好，又去亞馬遜 購物網買了全套的防護，有鋼盔、護膝、護腕，就連臀部也買上了防護。全副武裝後，就開始了滑冰之路。

我自幼愛好運動，什麼運動都喜歡，都是一學就會。但那是青春煥發、身體強壯的我，此時的我已進入花甲之年，穿上旱冰鞋後，年紀的烙印立即暴露無遺，站在地上如履薄冰，戰戰兢兢。十幾分鐘下來，汗水滿身，幾度摔跤，而且沒有一點進步。

晚上回家，打開了YouTube，在網上認真地看了幾個旱冰教學的視頻。有了網課專家的指導，第二天穿上旱冰鞋，果然有效，滑了不久，就踉踉蹌蹌可輕步滑行了。

一周後，在美麗的Lacy Park裡，幾乎天天傍晚都會有位六十多歲的老人，穿著旱冰鞋，輕盈地穿行在林蔭遮蓋的人行道上。