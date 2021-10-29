在中秋節前寄了一盒月餅給妹妹、妹夫，結果不但郵包遲達，且中秋夜烏雲遮蓋了月亮。我在電話中安慰她說，至少她們在節前心中充滿甜蜜和溫馨，享受了憧憬和希望的快樂。再問她們何時來加州 ？她遺憾地告訴我，他們的外孫和孫女都不到六歲，還沒有打針，所以無法相見，我說：「是啊，縱然是不能相見，但是為了安全和健康起見，相見不如懷念……。」

打電話給亞健社詢問我是否可以預約打第三次防疫針？對方申明只有特種病人，例如糖尿病患者、換器官者，才有資格打第三針，所以我目前尚不能預約。無奈，只得戴了口罩，套上外出帽，出門到街上閒逛，發現很多商店已經開始重新開業，心情略為好轉。

再走幾步，神經忍不住咯噔了一下，定睛再看，一顆芳心不由得大跳特跳起來，因為，我常去的美容院竟然開門了！而通常為我整理頭髮的那位越南 妹理髮師，正在空無一人的店內掃地。我立刻一個箭步搶入店中，脫下帽子坐在以前常坐的理髮椅中，等待她整理我這成為亂髮魔女的煩腦絲。

「好久不見，妳的臉色怎麼這麼愁苦呢？」我見她並不像往常一樣立刻放下掃帚親切地走過來，不由得詫異地問她。「我的老母由越南來美探親，被美國海關強制住在隔離旅社中兩周，老母親不會講英語，所以我們十分不放心，不知她老人家是否能獨自度過這隔離的兩個禮拜。」

我立刻把在疫情 肆虐期間，「相見不如懷念」的大道理翻譯成英文講給她聽。

「大姐的頭髮久不整理，變得很乾燥了！」越南妹一面聆聽我的高見，一面漫不經心地東張西望，尋找久已不用的燙髮材料及用品，準備給我燙頭髮。

兩小時後，越南妹突然嚇得大哭起來。我戴起眼鏡朝鏡中一看，不由得也是魂飛天外，半天說不出話來！原來頭髮竟然被燒焦到一扯就斷的絕境！我除了一再好言安慰她，再加以多給小費，抓起帽子，由理髮店內落荒逃出之外，還有什麼更好的辦法？唯一能做的，就是當晚洗完澡，頭上塗滿潤髮劑，戴睡帽早早上床睡覺，眼不見為淨。

隔天一大早起床後，我就躲在廁所裡一再照鏡子，呆呆地看著那豎得滿頭一扯就斷的亂乾草，一籌莫展。

正當我對著鏡子欲哭無淚的時候，突然收到我男朋友的電話。他深情款款地問我：「咱們柏克萊市內那家你中意的韓國餐館開門了，今天帶你去吃韓國烤肉怎麼樣？」

什麼？今天？「咱們一兩個月之內暫時不要見面，你說可好？」我十二分溫柔地回答他。「為什麼？為什麼要等一兩個月之後才見面？」他非常吃驚。「因為，因為……，」我口吃地反問：「你難道沒有聽過疫情中約會的金玉良言『相見不如懷念』這句話嗎？」