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溫暖的美國警察

夏嫿

小時候我總是害怕警察，感覺警察一定和壞人壞事聯繫一起，警察也總是鐵面無私無情的。見到警察，總恨不得可以繞開。來美國之後，糊里糊塗間，居然有好幾次和警察打交道的經歷，巨大的發現就是，這裡的警察雖然一樣是穿著莊嚴的制服，卻沒有那麽嚴厲，又是特別和藹可親。

先是誤打誤撞的兩次。多年前在紐約市內排長隊等候看自由女神時，不到一歲的兒子突然在紙尿褲裡大便了。我們自然也沒心思看女神了，找洗手間是至關重要的，可是繞了一圈，始終沒找到。忽然看到路邊的警察，便上前求救，警察一看我們外地遊客的形象，二話沒說，領著我們大街上找洗手間救急。

後來有次開車去華盛頓玩，因為不熟悉，一個沒注意拐進了正在修的封閉路裡，開了挺久才發覺，嚇得不知如何是好。正好遇上巡邏警車，萬分不好意思地說清楚情況後，警察沒有責備，開車領著我們回到可以走的路途上去。

這兩次警察都和顏悅色，十分有耐心，讓我印象非常深刻。後來一次打九一一叫警察的經歷，更是讓我終生難忘。

那時我們住在紐約長島，四月的晚上還是挺冷的。我忽然毫無徵兆地肚子巨疼起來，想著我的預產期將近了，於是我打了九一一。可是在我掛了電話之後，肚子又忽然一點也不疼了，我又重新拿起電話說取消緊急求救。

過了一會兒，警察卻來敲門了，問是不是我打的九一一？我當時嚇了一下，警察是來追究我浪費資源亂打九一一電話的嗎？結果大出意外，他們是來確認我是否安好。當知道我們還有個三歲的娃，他們說緊急情況中可以幫我們暫時照看。我非常感動，都不知用什麽詞語表達才合適。

千恩萬謝送他們出了門，後來發現警車停在我們租住的公寓前面，並沒有離開。先生很奇怪，就跑出去告訴他們，我目前真的很好不需要幫助。他們解釋說，因為他們接到過很多次類似的報警，孕婦都在半小時內再次打九一一求救，所以如果他們沒有別的任務，一般就會在外等半小時之後再離去。一直到現在，我都很感慨他們這溫暖人心的舉動。

去年搬新家到南部後，有個下午有警察來訪，我感到莫名其妙。警察說他們收到斷了的九一一求救電話，根據號碼查詢地址在這一帶，所以他們挨家挨戶敲門，確定大家是否需要幫助。我心中是暖流湧過，這些警察工作認真讓人欽佩。

現在送娃上學，經常碰到警察，每次我都會跟他們揚手，笑容滿面打招呼，他們也會很熱情地回應：「早上好！」那感覺美好的一天就從他們燦爛的笑容開始。

警察 九一一 紐約市

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