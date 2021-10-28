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莫德納CEO：6-11歲兒童 聖誕節前有望打到疫苗

但願他打了疫苗

黛比

日前看到家園版「你還好嗎？」不禁想起也因拒打疫苗，正在醫院與死神搏鬥的弟弟，乃又悲從中來。

當年母親生下姊姊後，懷我時，一心盼望是個兒子，可惜我令他們大失所望，幸好後來弟弟出生，讓他們逢人就笑開懷。弟弟從小忠厚善良，也的確令人疼惜。

記得他讀四年級時，一次騎腳踏車不慎摔倒，進家門時，只見鮮血從額頭沿著臉頰一直流到腳。母親帶她趕去醫院後，我跪在床旁，求上帝讓我借給他十年的壽命，因為他是獨子，恐怕父母會承擔不了喪子之痛。

他考大學那天，我為他禁食禱告一整天，也因怕他聯考落榜的話得讀軍校，接受嚴格的管訓。住在大學宿舍時，室友都在數落弟弟有多可惡，只有我，對弟弟讚不絕口。

當弟媳在家庭群組提到不宜打疫苗時，我雖不以為然，並未予以辯駁，因為知道年近七旬的他們，對教會的教導深信不移，自有定見，正像有些NBA球員、老師、醫護、航空公司工作人員，均因信仰問題拒打。所以一聽弟弟染疫，在家隔離療養一周，不見起色，反而情況更糟，必須緊急送醫，我只有搖頭嘆息，早知如此，何必當初呢！

回想今年二月中旬，疫苗接種終於輪到六十五歲耆老，卻得上網預約，炙手可熱的網站很快就被塞爆，親友微信往來，都是：「打針沒有？」有人被安排到跨區，來回車程得一兩個小時，又逢路邊積雪未化，連車都不好停的地方，夫妻還異時異地；有人被安排到半夜三更，得結伴同行壯膽。我和妹妹原本都怕反應不想打，但為了讓兒女放心，只有乖乖就範。

台灣沒疫苗可打時，好多人專程來美注射，實在不解，疫苗充沛的美國，為什麼就有這麼多人，非要以身試病毒呢？

弟弟進入加護病房後，得靠鼻管輸氧，後來進一步從口，十天後上了呼吸機，開到百分之百的氧量。次日醫生發現，他脆弱的肺部有個洞，這才找到摘掉氧氣血氧會下降的原因，醫生從他肺部抽出一些血後，呼吸機的氧量從百分之百調到百分之八十！但礙於需要，不久又增到百分之百。

前天醫生說，如果他的用氧量能下降到百分之四十，代表他已有呼吸能力，即可做「氣管切開術」然後轉到復健中心療養。因為上呼吸機最多只能二十一天，若達不到能做「氣切的」標準，唯有讓他離去。

聞此宣判，愛莫能助之餘，只能徒嘆：「但願他打了疫苗」。

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