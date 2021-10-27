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好日子

陳金茂

我們選定十月一日遷入新居，因為這一天既是中華人民共和國七十二周年國慶，又是我七十四周歲的生日。如此巧合，恐怕一輩子只能遇上一次。

來美十年，一直是居無定所，從南卡紐約，大大小小就搬了近十次家。這幾年女兒事業稍有起色，便有了給我們買房的念頭。今年六月，在法拉盛的北方大道新亞洲大廈看中了一房一廳的康斗，非常適宜我們兩個老人居住。

九月中旬，女兒對我們說，月底就可以搬入新居，選一個吉日吧。剛好家中有本擇日日曆，便順勢打開，色彩鮮豔的十月一日赫然入目。再仔細一看，我差點驚叫起來，這天竟然還是我七十四歲生日（農曆八月二十五日）！吉日天注定，始信此言不差矣。

我立即打電話給女兒，告訴她我選定的日子。女兒聽罷，亦十分贊成。我說，新房就算是送給老爸的生日禮物吧！

到了搬家這一天，一大早就收到孫女陳美好發自中國的生日祝福；外孫雷蒙也特意買了個大蛋糕為我慶生。活了七十多歲，過「西式」生日還是第一次。

以前我們過生日，基本上就是煮碗「太平麵」；太平就是鴨蛋，在家鄉的方言中，音與「壓浪」相近，對於靠海為生的人來說，能壓住風浪的，就是「太平」了。

至於麵，就是線麵，又稱壽麵。一束壽麵加上兩個煮熟的鴨蛋，寓意「長命百歲」，簡單樸實又有意義，即便身在海外，也從未破例過。至今開「洋葷」，竟覺有點不適。

擺上蛋糕，點燃蠟燭。主持人兼攝影師的女兒喊了聲：「慶生儀式開始，唱生日歌」。我竟有點慌亂，將這支早就耳熟能詳的歌曲唱跑了調！

到了壽星「許願」環節時，又覺得時間太短，要許的願實在太多了，大到祖國繁榮昌盛，小到家人平安快樂……。這時，從女兒的手機裡傳出歡快的歌聲：「今天是個好日子，心想的事兒都能成……。」

紐約 法拉盛 南卡

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