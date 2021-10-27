幾十年前由於先生工作的調動，我們婚後不久就把家從台北搬到了紐約 。與許多移民家庭 的境遇大致相似，隨著生活條件日漸改善，我們也從剛開始蝸居的陋室，一步步換成了理想中的大屋。

多年來我們經歷過數次住房的買賣，但是從未假手於任何仲介公司，一切自己操辦得倒也隨心順意，並且每次都省下了等值於房價約百分之六的仲介費。先生甚至還經手過同日上午買房，下午賣房，兩次過戶都安排在當天的紀錄，那也是我難得「簽名」簽到手軟的美好回憶。

出售現在的住宅，是經由我們幾番深思熟慮，終於在今年三月初所做的決定。先生本著過去的經驗，加上勤工所學的新知，也就在並不算太長的時間裡，把售屋的廣告刊入幾個常見的網站。一切似乎都是那麼順理成章，於是我們好整以暇，靜心等待有緣人上門。

可能的買家還真出現了，那是原就住在附近的一對亞裔 夫婦。

他們準時依約而來，屋前屋後細看了良久，表明這次是兩人為孩子置產，如果孩子同樣也看了滿意，他們將會以全額的現金買下此處住宅。

在送走了這對苦心的父母後，先生和我忍不住面面相覷，想著隔日約好那孩子要來的時間，不禁懷疑起自己的好運氣，難不成房市真如報導中熱絡，我們真能夠在幾天後就賣了房子？

結果當然不是。或許那位孩子不樂意與父母相隔太近，也或許此地真的離他辦公室太遠，他甚至連看都不願意來看一眼，就完全否定了父母的好意。相信失望的又何止是我們，但是孩子不領情，誰又能奈何？第二位潛在買家於幾周後出現，前後上下照例又經過一番折騰，幸運的是，我們雙方都有共識，不久後就達成了口頭上的承諾。

事不宜遲，打鐵更要趁熱，先生立即請我們的律師火速備妥契約，以第一時間送達對方的律師處，如今萬事皆已俱全，只差買方簽字的那一關了。

事情總不如預期中的順利，好幾天過去了，這份合約非但沒有簽成，那位買家也在瞬間蹤影全無，我們只能從側面的訊息中得知，他已悄然鎖定了另外鄰戶的住宅。我們難掩又一次的失望，再加上一筆認賠的律師費，先生只有毅然當機立斷，此刻該是我們尋求仲介協助的時候了。