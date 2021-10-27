走進我住處旁邊的公園，放眼瞧去，是一大片碧草如茵的綠地；其間散布著疏密有致、挺拔的紅杉、遒勁的橡樹及蔥茂的核桃 樹。環繞著草地外圍的是紅楓樹及多色的紫薇樹，井然有序地林立於走道的兩側，將這寧靜的公園點綴得燦爛多姿。

在離公園停車場不遠處，有一片約十呎見方的水泥空地，通常不見有什麼人用它。我不免納悶這塊不大不小的空地，好像沒有什麼大用途，但它身處於林蔭之間，又似乎應該有所企圖。我在此公園中行走多年，猶不得其解。

就在今年初的一個早晨，我赫然發現一位體型健碩的白人教練，正在那塊空地上指導兩位年輕人做健身 運動。此後他開始定時出現，以他的專業教導三三兩兩不同年齡的學員。眼見過去幾個月以來人數逐漸增加，他的教學時間也固定從周一至周四，每日以一小時的梯次，學員自七點到十點輪番上課。

他的車就停在停車場最靠近這塊空地的車位，方便就近從車內取出需要的健身器材，頗有因材施教的架勢，儼然就是一個小型的戶外健身場所。

自從疫情 持續延燒，健身房一蹶不振後，他在困頓中尋尋覓覓，終於相中這塊未見有人使用的地點，為他提供大自然的優勢環境，也為公園帶來了蓬勃的朝氣。

有一天在他教課中，一位膚色深黑的女士，前胸的揹袋背著一個嬰兒，靜靜地站在一旁觀看；偶時見陽剛氣十足的教練滿目慈祥地彎下腰，在那可愛的混血女嬰的臉頰上親吻，小寶貝手舞足蹈地回應著。那輕柔的動作及充滿父愛溫馨的一幕，至今仍盤旋在我腦海中。

半個月前的清晨，一組七人的腳踏車隊伍在公園的停車場會合，隨後便接二連三地跨上各自的腳踏車啟程出發了。驀地，突聞一聲驚叫，原來殿後的女士正準備上路，未料才剛起步，前輪一個急轉彎過了頭，以致人仰車翻，腳踏車的把手正著撃中她的臉部，人與車雙雙落地，她的半邊臉上都是鮮血，先前掦長而去的其他六個夥伴已不見蹤影了。

只見教練不假思索地奔向受傷的女士，並從他的車中取出一捲紙巾及急救包為她止血，他的學員也趕去協助，並為女士聯絡上剛離去不遠的同伴。幸好她的傷勢不是太嚴重，不久便有朋友駕車前來接她回家休養。

目擊了此一有驚無險的意外，眾人皆為女士幸無大恙及教練的見義勇為而鼓掌喝采！雖然健身課被打斷了，卻成就了一樁好人好事的善舉。

上周四有一中年女士，牽著一隻小哈巴狗蹓躂於公園草地上，小狗長相十分討人喜愛，但主人說牠有焦慮症，不愛搭理外人，頗不友善。她的話方才說完，小狗就掙脫了她手上的牽索帶，向不遠處的健身課堂直奔而去，居然一頭栽入半蹲著的教練雙手中，他輕輕地摩挲著小狗的頭，隨後將馴服的小狗抱在懷裡。狗主人見狀，既驚訝又高興，遂急步趕過去會見這位素昧平生、卻與她的愛犬頗有緣分的教練。

疫情帶來的危機，並未侷限他當教練的潛能。而這塊看似無用的公園空地，總算適時發揮了它的作用，竟意外地成了教練事業轉機的寶地，真是善人自有善報。