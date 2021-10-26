如果沒有親身經歷過在夜間照顧失智 症後期的病人，真的很難體會到「夜間照護」的辛苦。

我太太失智已經第十三年，去年因尿道發炎病菌感染發高燒，緊急送醫入院十五天，雖然病菌被消除後出院回家，但因為半個月沒有做復健運動，出院後就退化到不會走路，必須整天臥床，自己連翻身、起身都不會，需要有人在旁看護和協助。

我們的主臥室在二樓，以前雖然都要扶著她上樓就寢，並由我自己晚間照顧她，但因她還可以自己起身，由我扶著她上廁所，就算有時候尿失禁，要由我幫她更換尿褲外，基本上一個晚上起來兩次就可以了，還不算辛苦，而且我也這樣照顧她好幾年。

妻在去年六月出院回家後，晚上只能睡在樓下的房間，由白天的看護負責晚上也照顧她。這樣一下子就過了十四個月，加上失智症後期的照護上辛苦很多，這位全天的看護跟我反應，晚上必須另外聘請另一位看護，否則她的身體無法承受。於是我開始找尋夜間看護，但是很多應徵者都不願接受。

如此一來，只能由我自己擔任夜間照護妻的工作 ，我晚上就在妻的病房另一張床上休息。晚上照護最辛苦的是，一個晚上除了至少醒來三次幫妻換尿布，還要每兩個小時幫她翻身，讓她換邊側睡。只小便換尿布還比較簡單，大約十幾分鐘就可以搞定，但如果遇到是大便，除了清理善後，還得在床上為她清洗，整個弄好至少將近一個小時。

此外，妻已經無法吞嚥，開胃食管灌食，容易胃食道逆流，只要聽到妻有呼吸困難、嘴巴發出怪聲時，馬上得起來幫她清潔口腔，以免她因為胃食道逆流無法呼吸而窒息，因此一個晚上必須醒來十次、八次，根本就無法好好入睡。

看護晚上回家睡覺才三個星期左右，有一天早上傳簡訊給我，說她先生突然中風 緊急入院，她無法來照顧妻了。這個突如其來的意外，讓我一下子不知道如何是好，因為我晚上照顧妻無法有充足的睡眠，這下我連白天都無法補眠，而自己年紀也不再年輕，體力上非常吃不消。如果我自己都累倒了，就無法照顧妻了。

在這種緊急情況下，趕快發出徵求看護的消息給所有友人，大家知道情況緊急後，都立即幫忙找人。很幸運的是，兩個星期左右，分別找到了日間、夜間和周末的日間看護。因為這段期間我自己日夜照顧妻，體會了長時間照顧病人的辛苦，任誰也吃不消，因此分成幾個時段，多找幾個看護來分擔工作，中間的空檔由我自己照顧。

只希望她們都能把妻照顧好，讓我能夠把妻留在身邊多個幾年，或許可以等到醫學上能有新的突破，說不定能醫治好她的失智症，人活著總要有一絲希望的。