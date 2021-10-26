今年五月下旬起，溫哥華所在的英屬哥倫比亞省政府逐步解除因疫情 而實施的種種禁令，包括很多室內公共場所不必戴口罩 。日常生活在疫情籠罩近一年之後，終於露出恢復疫情前生活的曙光。可惜好景不常， 七、八月期間，確診數目攀升，省政府延長解封計畫，並恢復室內公共場所戴口罩的規定。

我常去的一家超市，疫情高峰期增加了警衛，為了控制店內的人流，顧客必須先在門外排隊，等有人出來，警衛才放行相同人數進入。目前半解封時期，顧客不用站在門外苦候，可直接入內。店內，菜籃、購物推車都標明已消毒，人人口罩半遮面。結帳時，顧客依舊按照地上的記號排隊，以保持社交距離。

市區內的餐館也開放室內用餐。一年多沒踏進餐館一步的我，七月初與朋友聚餐，特別選露天座位區。走過餐館內，八、九成的桌子滿座，人聲鼎沸，若不是有戴著口罩的服務人員穿梭其間，簡直嗅不到疫情仍盤旋的氛圍。

公園、風景區的人潮回來了，停車場、入口處，保持兩公尺距離的告示牌大而醒目，在風景宜人的山光水色中顯得突兀。戶外空曠，口罩是免了，踏青時偶爾與其他遊客狹路相逢，總有一方會禮讓對方先過，實在避不了就會各自緊靠邊走，大家都保持距離慣了。

捷運 ，久違了！八月中搭架空列車到位於溫哥華商業區的公司上班，這可是從去年三月疫情爆發以來，我第一次坐捷運。乘客明顯少很多，按規定，人人戴口罩。雖然座位沒有做區隔，不少人有默契地自動間隔空位坐，站立的乘客也刻意與旁人保持距離，摩肩擦踵的景象，已不復見。

職場是則是另一番場景。去年疫情開始的頭三個月，我服務的公司，所有員工在家遠距上班。去年六月起，改採辦公室與居家上班混合制，員工分成兩組，A組的是一三五進公司上班，B組則是二四，每周兩組對調。公司內公共或容易群聚的區域，像是電梯、休息室，會議室等，必須戴口罩。

口罩成了隨身配件，車子裡也一定放幾個口罩，以備不時之需。一年多來在社區散步時，常常看到路邊的車子裡照後鏡下懸掛著口罩，口罩彷彿成了流行的車內吊飾。

漫步間與他人迎面相逢時，或是走過正在蒔弄草的鄰人，不管認識與否，彼此會打個招呼。疫情改變了人們的生活，但不變的是溫暖的人情。