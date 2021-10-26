回歸正常生活乎
今年五月下旬起，溫哥華所在的英屬哥倫比亞省政府逐步解除因疫情而實施的種種禁令，包括很多室內公共場所不必戴口罩。日常生活在疫情籠罩近一年之後，終於露出恢復疫情前生活的曙光。可惜好景不常， 七、八月期間，確診數目攀升，省政府延長解封計畫，並恢復室內公共場所戴口罩的規定。
我常去的一家超市，疫情高峰期增加了警衛，為了控制店內的人流，顧客必須先在門外排隊，等有人出來，警衛才放行相同人數進入。目前半解封時期，顧客不用站在門外苦候，可直接入內。店內，菜籃、購物推車都標明已消毒，人人口罩半遮面。結帳時，顧客依舊按照地上的記號排隊，以保持社交距離。
市區內的餐館也開放室內用餐。一年多沒踏進餐館一步的我，七月初與朋友聚餐，特別選露天座位區。走過餐館內，八、九成的桌子滿座，人聲鼎沸，若不是有戴著口罩的服務人員穿梭其間，簡直嗅不到疫情仍盤旋的氛圍。
公園、風景區的人潮回來了，停車場、入口處，保持兩公尺距離的告示牌大而醒目，在風景宜人的山光水色中顯得突兀。戶外空曠，口罩是免了，踏青時偶爾與其他遊客狹路相逢，總有一方會禮讓對方先過，實在避不了就會各自緊靠邊走，大家都保持距離慣了。
捷運，久違了！八月中搭架空列車到位於溫哥華商業區的公司上班，這可是從去年三月疫情爆發以來，我第一次坐捷運。乘客明顯少很多，按規定，人人戴口罩。雖然座位沒有做區隔，不少人有默契地自動間隔空位坐，站立的乘客也刻意與旁人保持距離，摩肩擦踵的景象，已不復見。
職場是則是另一番場景。去年疫情開始的頭三個月，我服務的公司，所有員工在家遠距上班。去年六月起，改採辦公室與居家上班混合制，員工分成兩組，A組的是一三五進公司上班，B組則是二四，每周兩組對調。公司內公共或容易群聚的區域，像是電梯、休息室，會議室等，必須戴口罩。
口罩成了隨身配件，車子裡也一定放幾個口罩，以備不時之需。一年多來在社區散步時，常常看到路邊的車子裡照後鏡下懸掛著口罩，口罩彷彿成了流行的車內吊飾。
漫步間與他人迎面相逢時，或是走過正在蒔弄草的鄰人，不管認識與否，彼此會打個招呼。疫情改變了人們的生活，但不變的是溫暖的人情。
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