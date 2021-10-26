周四是女兒上班例行休息日，我們總利用這天把日常擱置的事物處理一番。那天我們偷得浮生半日閒，驅車去休士頓 市區畫廊欣賞開展數周的梵谷畫展 。

萬萬沒料到，古稀之年幾乎已遊遍五大洲的我，對別開生面的展覽方式是大開眼界。在占地不算寬廣、封閉式曲折黑色背景的陳列室中，待了整整兩小時，步出畫廊後非但沒有疲憊感，而是興致無比高昂，心靈充電更勝大英博物館 或凡爾賽宮走一遭。

梵谷被公認是世界排行第十名的畫家，並非我對他的畫作有特別偏好，而是展出的風格配合視覺、聽覺、肢體全方位身臨其境的逼真感，似乎在那當下我真能感受到梵谷心境，及被那景色、光線、人物、星夜、河面所引發作畫的激情和觸及強烈色彩的感應。

只活三十七個年頭的梵谷，在弟弟財力接濟下，清苦地在「斗室」中作畫，最後十年共畫兩千一百幅，但有生之年只賣出一幅。

我在模擬建造的斗室佇立良久，一張狹窄粗木板單人床緊靠房間右側牆，床尾即是一扇窄約兩呎的木板門，床頭有張沒有抽屜的小木桌，兩把直挺高背木椅擋在一扇對開的藍色木門，唯有牆上掛著梵谷小幅作品略為沖淡侷促、鬱悶近乎凝固的空氣，桌後狹長的玻璃窗沒有打開，只用綠色補滿，地板和木質部分是他慣用的黃褐色，正是他多幅巴黎公寓版本重現。

我很快就被那狹小空間極度不協調的色調強烈震撼，直到管理員熱心問我要不要坐在木椅上留影，才回過神來。我開始明白他的色彩應用，以及何以會與高更爭執後割去左耳，和最後兩年不斷接受精神心理治療，導致最終自盡。

他曾受日本畫家影響，末期常臨摹名家畫作之後再創作。常先試著素描其中人物，而後完成超凡油畫，比如曾以數千萬元拍賣的五位吃薯農婦，臉部各異的皺紋和粗糙農活的手，都曾分別單獨畫過。這使我頗為安慰，因為我常臨摹而引發創作，連梵谷尚且如是，更何況我這種天分有限的俗人。

有一個單元，是同一支花瓶運用科技不斷快速流逝，再呈現不同的花卉畫作，放大到十呎以上的高度。花瓶是預作凸出牆面，約莫四、五呎立於地面，也更凸顯梵谷的畫其實不注重光線來源、立體效果、陰影表現、透視比例，而是用色彩、點線、氣氛凝造而引人入勝。

短短的時間裡，超巨幅中已穿越上百張的花卉名作，雖不是真跡，但重要的是放大充分的瀏覽和體會同一平淡背景、同一款的花瓶，卻可以成就上百張的名畫，短促的筆觸色澤，不同面向的花型、配置才是成功重點，感覺驚艷震撼！逼視巨幅多變的色彩，諸多我不曾見過，卻明確地透出梵谷風格。

最後戴上臨場感十足的VR，引領著我們從梵谷的斗室窄梯下樓步出郊野，從天空到地面，全方位真實重現當年梵谷走過的田徑，野花遍地、麥田收割，小酒館淺酌、山間柏樹、河畔星夜、煤油燈倒影……，不論是荷蘭還是巴黎，原來畫作的情境都是他親見的實景。只是他的視力不全，有些色彩他可能不能看見，所以他用色的不凡，是否正因為他與常人所見有所不同呢？我對明視度、亮度特別敏感，無怪乎我一直跳脫不出寫實派，畫不出形而上的作品來。