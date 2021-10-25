我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

女兒教我的事

倪豫華

女兒自加州州大護士系畢業後，就一直在急診室工作，今年正好十年。上個月，她從州大護士碩士畢業了，以後她可能會改換職場跑道，我總算是放心了。

這幾年我真心佩服她，上班、上課、診所實習，三方的壓力，再加上這疫情期間，她站在第一線，我心裡的焦慮與日俱增。我們不能見面，每天只透過手機短暫通訊，不談疫情，只要求她好好照顧自己的身體。

她傳一張全副武裝的照片給我，我只擔心她如何吃飯、上廁所、喝水等，她只回我難脫衣，忍，少喝水。而兩手因多次水洗後，再用乾洗手消毒液擦一次，再戴上手套，一天下來不透氣，雙手變得過敏又癢。

隨著疫情減緩，醫院的帳篷方艙拆了，兩個冰櫃也不再需要，急診室的病人不再是新冠病患，而是普通病症。但只要是在急診室工作，就沒有輕鬆的事情，以前她曾說，來自病人家屬的壓力才是最頭痛的事。

在這工作十年，她見過各種急症，所以說，若走過急診室一次，就有可能改變自己對未來人生的態度。疫情前，她會和我去廟裡禮佛，她特喜歡大殿的安靜。疫情期間我問她如何抗壓？她說休息天會冥想，因為她需要體力，她身上的運動器常顯示她在急診室一天會走五、六哩；她更需要腦袋放空，休息之餘不再想工作的事情。

女兒說生命是很脆弱的，她要我活得健康，聽正能量的事。小時候，我告訴她做人做事道理，現在她教我如何強化自己的健康。小時候，我牽著她蹣跚學步，現在她陪我慢慢散步。她教會我用正面去看事，用愛心來待人，珍惜每個曾和你相遇的人，因為轉眼即可能就是下一世了。。

疫情 工作 加州

上一則

獨腳爸抱起沒有四肢的兒子 奪國際攝影大賽最佳照片

下一則

好時光

延伸閱讀

溪邊玩水鼻癢流血 男童鼻孔夾出3公分活水蛭

溪邊玩水鼻癢流血 男童鼻孔夾出3公分活水蛭
遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治
有一種告別（一一）

有一種告別（一一）
價格經濟、容易搭設 車頂帳篷露營車漸受喜愛

價格經濟、容易搭設 車頂帳篷露營車漸受喜愛

熱門新聞

這是今年西恩納國際攝影大賽「年度最佳照片」，照片中可見一名失去右腿的父親高舉沒有四肢的兒子，兩人都露出燦爛笑容。圖／取自Mehmet Aslan推特

獨腳爸抱起沒有四肢的兒子 奪國際攝影大賽最佳照片

2021-10-24 10:47
波蘭蕭邦國際鋼琴大賽，由加拿大華裔鋼琴家劉曉禹Bruce （Xiaoyu） Liu拿下首獎。（路透）

蕭邦國際鋼琴大賽 加拿大華裔鋼琴家劉曉禹獲首獎

2021-10-20 22:57
電視編劇馬蒂內茲（Agustín Martínez，左一）、狄亞士（ Jorge Díaz，左二）和默賽羅（Antonio Mercero，右二）等3人上台領取西班牙星球文學獎大獎。右一為Sanchez Garnica 獲得二獎。歐新社

獲獎驚悚小說女作家竟是3男虛構 西班牙文壇震撼

2021-10-18 13:15

自己跟自己說話

2021-10-17 03:02

乘龍快婿

2021-10-19 02:00
顏寧儀／圖

乾洗店春秋

2021-10-19 03:02

超人氣

更多 >
出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲