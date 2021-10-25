女兒自加州 州大護士系畢業後，就一直在急診室工作 ，今年正好十年。上個月，她從州大護士碩士畢業了，以後她可能會改換職場跑道，我總算是放心了。

這幾年我真心佩服她，上班、上課、診所實習，三方的壓力，再加上這疫情 期間，她站在第一線，我心裡的焦慮與日俱增。我們不能見面，每天只透過手機短暫通訊，不談疫情，只要求她好好照顧自己的身體。

她傳一張全副武裝的照片給我，我只擔心她如何吃飯、上廁所、喝水等，她只回我難脫衣，忍，少喝水。而兩手因多次水洗後，再用乾洗手消毒液擦一次，再戴上手套，一天下來不透氣，雙手變得過敏又癢。

隨著疫情減緩，醫院的帳篷方艙拆了，兩個冰櫃也不再需要，急診室的病人不再是新冠病患，而是普通病症。但只要是在急診室工作，就沒有輕鬆的事情，以前她曾說，來自病人家屬的壓力才是最頭痛的事。

在這工作十年，她見過各種急症，所以說，若走過急診室一次，就有可能改變自己對未來人生的態度。疫情前，她會和我去廟裡禮佛，她特喜歡大殿的安靜。疫情期間我問她如何抗壓？她說休息天會冥想，因為她需要體力，她身上的運動器常顯示她在急診室一天會走五、六哩；她更需要腦袋放空，休息之餘不再想工作的事情。

女兒說生命是很脆弱的，她要我活得健康，聽正能量的事。小時候，我告訴她做人做事道理，現在她教我如何強化自己的健康。小時候，我牽著她蹣跚學步，現在她陪我慢慢散步。她教會我用正面去看事，用愛心來待人，珍惜每個曾和你相遇的人，因為轉眼即可能就是下一世了。。