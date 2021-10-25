語云：「環境決定個性，個性決定命運。」孟子的媽媽搬了三次家，為了給孟子有個好的成長環境。我因更換工作 ，也搬過三次家，每次生活環境不同，影響了孩子的思維和習性，深刻體會到孟母三遷的重要性。

第一次是在加州聖荷西，剛畢業在電子公司找到工作，薪資還沒發，台灣 帶來的錢快用完了，青黃不接，只能住在租來的市區廉價公寓。

兒子進小學一年級，上課一周，回家一句話夾好幾個美式三字經，我吃了一驚。「你說話怎麼有這些字？」我問他。「同學都這麼說，我學的。」他覺得我口氣不對，無辜地望著我。「那是壞孩子說的話，不要學。」

管不到人家，只能管好自家。三字經不知道在學校還說不說，在家他不再說了。美國學區和台灣不同，有好壞之分，區域不好的學校，學生來自三教九流的家庭，耳濡目染，孩子容易學到不良習性。過一年，我換了工作搬到聖地牙哥，才脫離那個不好環境。

好學校不一定都是好學生，孩子也可能交到壞朋友。

有次學校家長會，兒子帶我看他參加的美式摔角隊，社團門口牆上掛著隊員相片，每個都橫眉豎目，面相不善。參加摔角隊鍛鍊身體是好事，但交到不愛讀書、只想和人比塊頭的朋友不是好事。

半年後我換工作又搬了一次家，趁兒子換學校，退出摔角隊，加入附近的功夫教室。功夫教練是韓國人，教武術更教武德，上課前先向教練鞠躬，兩人對打練習前先相互鞠躬。看到他們習武的禮數十足，我才放了心。

兒子有次說：「爹地，幸好我那時離開摔角隊，我們的一個隊員高中讀不完，加入黑社會，報紙上看到，他幾天前在黑幫衝突中被殺了。」有因必有果，如果當時沒將惡因除掉，後果如何，難以逆料。

高中以後孩子長大，對事情有自己看法，因為學校和社會對孩子的影響比家庭教育 更大，這時不能再用傳統的獎勵和處罰的教育方式。把規矩訂好，循循善誘，因勢利導，才能收事半功倍之效。

兒子說：「你規定考試滿分獎勵十元，大考小考都一樣。」他接著說：「小考容易，認真看書幾小時，十元輕鬆拿。」小考考得好，大考一定好。當年的幾個小錢，養成他喜歡讀書的習慣，使他終身受益，花得值得。

科學界天才愛因斯坦，小時候父親送他一個指南針，他被磁針相互吸引和拒斥的奇異現象迷住，對物理學產生濃厚興趣，後來榮獲諾貝爾物理學獎，成為世界著名偉人。可見送孩子禮物要費心，禮物不只要讓孩子歡欣，還要有教育意義。

我曾送兒子一個天文望遠鏡當生日禮物，晚上帶他觀星象，教他辨認銀河星系、獵人星座、天蠍星座、北斗七星，還解釋月球表面坑洞形成的原因。天文望遠鏡擴大了他的視野，引起了他對宇宙太空的興趣。

兒子八歲時的生日禮物，是一個四百倍顯微鏡。他學會怎麼調倍數、怎麼聚焦、怎麼取樣後，就迷上了顯微鏡下的微觀世界。鉛筆盒裡放些蓋玻片，附近小池塘的藻類、樹上的花粉、蚊子的口器、螞蟻的鬍鬚，隨時取樣，夾在蓋玻片中，作為他研究對象。後來他讀大學生化系，是那時種下的因。

孩子從小到大的成長過程，每個階段教育方法不同。十年樹木、百年樹人，一點一滴的教化累積，才能為國家社會培養一個有用的人。