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牙齒的藝術

竹心

周六一大早，兒子說要去實驗室練習補牙技術，因為周一有個實驗考試。傍晚回來，問他練習得怎麼樣？他說應該可以了，情緒看上去也輕鬆多了。

二年級結束，三年級開始的那個夏天，兒子完成了實驗室的模擬牙齒課程，進入臨床階段，在病人的牙齒上實體操作。

秋季開學前幾天，兒子異常緊張。我問其原因，他簡短地回答周一要做一個補牙，而且是門牙。那個周末兒子再一次在實驗室裡練習了兩天，周日晚上，依舊是若有所思的模樣。周一清晨，兒子神情嚴肅地離開公寓，我也一整天提心吊膽，為他捏著一把汗。

傍晚，正在廚房炒菜，兒子開門進來，我趕緊跑出廚房，察言觀色。兒子笑瞇瞇的，神情愉悅。我說補牙做得很好，兒子回答沒有在實驗室的漂亮，有點緊張，不過病人很滿意，笑得特別開心。我說媽媽覺得你也很開心，兒子說：「當然，這個女孩子明天要去參加高中畢業典禮，你想想，多麼重要的一天，如果一笑，露出一顆不美觀的牙齒，永遠的遺憾。」

看著兒子開心由衷的笑臉，整個身體與之前相比完全放鬆自在的神態，瞬間恍然大悟，脫口而出：「兒子，媽媽覺得你不僅僅是在治療病人的牙齒，簡直就是把牙齒當作藝術品雕琢！」本來不失調侃的意味，沒想到兒子卻斬釘截鐵地回答：「是藝術品啊！這是我的目標，只是現在差得很遠。希望有一天經過我的手的牙齒，都像藝術品一樣精美。」

記得兒子當初決定讀牙醫學校的時候，我曾試圖反對過，怎奈他一改平日裡的嘻嘻哈哈、隨意溫和，變得固執而堅持。我打電話給一位畢業於國內著名醫學院口腔系的好朋友，詢問作為一名牙醫所必備的先決條件，好朋友說關鍵是要手巧。我一聽，心就放下了。

兒子手巧，我心知肚明。他幾個月大的時候，坐在床上，一絲不苟地將一個比針眼大不了多少的小洞硬是摳出一個大洞，而且一顆米粒都能用手捏起來，嚇得我們為了保證他的安全，只能在他手掌所及四處堅壁清野。記得當初母親就直誇兒子：「我這個小外孫，看似猛張飛，實則心靈手巧。」

兒子決定參加牙醫學校的入學考試以後，先生查閱資料，特意找來針和線，讓兒子練習穿針引線。我不屑一顧，說根本不需要，先生非要堅持，兒子試了兩下，先生無言地收起了針線。

兒子畢業，工作了，成為一名真正的牙醫。每天的緊張忙碌之後，回到家經常觀摩治療視頻，看到一個完美的治療過程，便滿眼羨慕，讚不絕口。我問他能做到這麼好嗎？兒子說現在不能，不過每一天都好一點，「希望有一天，我也可以做得這麼完美。」

兒子依舊把一個個的牙齒視為一件件的藝術品。能把日常的工作當作藝術品來對待、雕琢並欣賞，何其有幸。我相信，只要持之以恆，精益求精，假以時日，兒子也會陳列出可圈可點的藝術品。

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