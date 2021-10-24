這是發生在妹妹親家母身上的真實事件，聽完不禁嘖嘖稱奇。她申請護照換新郵遞了好幾個月，都石沉大海，心想新冠疫情造成公務延宕，應該也沒有慢得這麼離譜吧！正在納悶，突然接到警方電話，說是她的申請換新護照信件被偷了，警方擇日會親自專送到府，她再重新遞送。

警方是怎麼發現的呢？原來不肖郵差偷了大批郵件，開車時作賊心虛，頻頻轉換車道又超速，讓剛好尾隨在後的警車起疑，攔下盤查，他的行李箱堆滿待寄、待送的郵件。內賊乃慣犯，專偷信用卡 ，已經盜刷四、五萬元，竟然神不知鬼不覺。總算法網恢恢，疏而不漏，這次終於逮個正著。

聽早年來美的朋友說，當年郵局需才孔急，在市中心路邊擺攤，憑大學文憑，通過筆試，即可錄用並取得綠卡，所以很多華裔任職郵局。隨著網路的發達，工作 選項增加，郵局工作不再像當年那麼搶手。有次我申請的信用卡寄來時，就發現有撕破的痕跡，我跟信用卡公司反應，希望重寄不同卡號的新卡，他們改用聯邦快遞，隔天就寄來，我這才放心使用。

過去我看到陌生電話，怕是詐騙集團 或推銷電話，一律不接；現在則不厭其煩地接聽，只是以「喂」代替「Hello」，讓有些擔心打到不講英文人家的推銷者卻步，一旦發現不對勁，立刻掛掉。還有，所有來往的公司行號申請取消郵寄，一律改成網上作業。至於汽車保險卡、信用卡或銀行卡，通常到期前一個月就會寄來，只有多費點心，記在備忘錄上，跟寄出的申請文件一樣，密切跟蹤。

怪事年年有，今年特別多，除了提高警覺外，只能徒嘆：「世風日下，人心不古」。