我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

怪事年年有

黛比

這是發生在妹妹親家母身上的真實事件，聽完不禁嘖嘖稱奇。她申請護照換新郵遞了好幾個月，都石沉大海，心想新冠疫情造成公務延宕，應該也沒有慢得這麼離譜吧！正在納悶，突然接到警方電話，說是她的申請換新護照信件被偷了，警方擇日會親自專送到府，她再重新遞送。

警方是怎麼發現的呢？原來不肖郵差偷了大批郵件，開車時作賊心虛，頻頻轉換車道又超速，讓剛好尾隨在後的警車起疑，攔下盤查，他的行李箱堆滿待寄、待送的郵件。內賊乃慣犯，專偷信用卡，已經盜刷四、五萬元，竟然神不知鬼不覺。總算法網恢恢，疏而不漏，這次終於逮個正著。

聽早年來美的朋友說，當年郵局需才孔急，在市中心路邊擺攤，憑大學文憑，通過筆試，即可錄用並取得綠卡，所以很多華裔任職郵局。隨著網路的發達，工作選項增加，郵局工作不再像當年那麼搶手。有次我申請的信用卡寄來時，就發現有撕破的痕跡，我跟信用卡公司反應，希望重寄不同卡號的新卡，他們改用聯邦快遞，隔天就寄來，我這才放心使用。

過去我看到陌生電話，怕是詐騙集團或推銷電話，一律不接；現在則不厭其煩地接聽，只是以「喂」代替「Hello」，讓有些擔心打到不講英文人家的推銷者卻步，一旦發現不對勁，立刻掛掉。還有，所有來往的公司行號申請取消郵寄，一律改成網上作業。至於汽車保險卡、信用卡或銀行卡，通常到期前一個月就會寄來，只有多費點心，記在備忘錄上，跟寄出的申請文件一樣，密切跟蹤。

怪事年年有，今年特別多，除了提高警覺外，只能徒嘆：「世風日下，人心不古」。

信用卡 工作 詐騙集團

上一則

華裔畫家林飛龍「聚會」紐約拍賣 估價上看400萬

下一則

快樂周末

延伸閱讀

冒充華府車管局郵件盜個資 民眾勿上當

冒充華府車管局郵件盜個資 民眾勿上當
田州郵局員工槍殺2上司後自盡 凸顯疫情致工作壓力增

田州郵局員工槍殺2上司後自盡 凸顯疫情致工作壓力增
田納西州郵局槍擊案 含槍手3人死亡 都是郵局員工

田納西州郵局槍擊案 含槍手3人死亡 都是郵局員工
移民信箱╱ 孩子使用旅行證還是護照 取決於父母在美身分

移民信箱╱ 孩子使用旅行證還是護照 取決於父母在美身分

熱門新聞

波蘭蕭邦國際鋼琴大賽，由加拿大華裔鋼琴家劉曉禹Bruce （Xiaoyu） Liu拿下首獎。（路透）

蕭邦國際鋼琴大賽 加拿大華裔鋼琴家劉曉禹獲首獎

2021-10-20 22:57
電視編劇馬蒂內茲（Agustín Martínez，左一）、狄亞士（ Jorge Díaz，左二）和默賽羅（Antonio Mercero，右二）等3人上台領取西班牙星球文學獎大獎。右一為Sanchez Garnica 獲得二獎。歐新社

獲獎驚悚小說女作家竟是3男虛構 西班牙文壇震撼

2021-10-18 13:15

自己跟自己說話

2021-10-17 03:02
軟體公司Salesforce執行長班紐夫。（美聯社）

支持員工搬離德州 Salesforce執行長推「新資本主義」

2021-10-17 00:53
2美元的背面，獨立宣言畫作。

《老物件情懷》兩美元紙幣

2021-10-16 02:01

乘龍快婿

2021-10-19 02:00

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」