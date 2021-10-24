一天，家人下班回家時帶了一個紙盒回來，「我在公司門口抓了一隻小野貓」，家人說。我好奇想馬上打開盒子看看，便將鐵絲網罩在盒子上。當我一靠近紙盒，一對貓眼警惕地仰視著我，小爪子抓住鐵絲網，對著我咆哮，別看牠一身灰白色的身體只有拳頭那麼大，可聲音分貝不低，差點將我嚇倒。這是小貓到我家的第一個前奏曲，我家也從三人之家便成了「四人」之家，還為牠取了個名字叫MILKY。

自家裡添了「丁」後，家務事就多了。從未養過貓的我，將煮熟的蔬菜 切碎混合米飯或加點魚湯，放入盤中給牠吃，牠還真喜歡。也發現牠的胃好像是個無底洞，是啥原因呢？「千萬別將人吃的飯菜給貓吃，要餵貓糧」，聽到朋友這樣說，但改為吃貓糧後，我們也沒見奏效。

MILKY作息時間規律。每當就餐時間一到，牠會守在女兒身旁或她臥室門房外耐心地等吃，因牠知道晚餐是由女兒準備的。每日進餐，牠總是狼吞虎嚥地比我們先吃好，之後湊近我，用饞饞的眼神看著我，不時地用前爪碰碰我的腿，我也心領神會牠的意思，給牠吃一點菜葉，為牠解一下饞。如果我問牠，「還要不要吃菜？」牠會用「喵」一聲回應。

MILK有一個嗜好，是喜歡玩弄我們的拖鞋，買的玩具比如說棉製的老鼠，牠卻不喜歡。牠會先聞一聞拖鞋，再將頭伸進鞋裡，或者抱著鞋子雲遊翻滾，自得其樂。

其實MILKY更喜歡到後院玩耍。剛開始，後院的小松鼠會與牠鬥上一鬥，牠們往往是一前一後你追我趕，後來也許達成和平共處協議，即便是再次見到面，也井水不犯河水了。但小鳥仍然是牠襲擊的對象，每當小鳥津津有味地品賞枇杷或尋找草地上的蟲時，牠會先選擇一個掩體如倒掛的樹枝，或利用牆根匍匐前進，一步步靠近小鳥，一旦時機到，一個毫秒極地衝殺，接著又一個三英尺高度的跳躍，到後來也沒能逮住會飛的小鳥，空忙一陣。偶爾牠也有收穫之時。好幾次我見到牠嘴裡緊咬著老鼠的脖子，飛野似地往側院門跑去，真沒想到牠是抓鼠高手，難怪人說貓抓老鼠是天經地義。

MILKY在家閒不住，牠每天都要自由進出，到後院無數次。為方便，與後院相通的側院門是虛掩著的。出門時，牠會用前爪抓門框下沿，幾次將門來回擺動，門縫一旦開啟至大於牠身體的寬度，一溜煙，牠出了門。

有了貓，家裡的笑聲多了，熱鬧氣氛常被掀起。MILKY惹人喜愛，但也讓人多了一份牽掛和責任。

有天一大早，我從前門出去散步，回來後，整天下來直到傍晚我沒見著牠，我前院後院不時地大聲喊叫牠的名字，也沒有回應。屆時我的心裡七上八下的，有點六神無主，「牠會在那裡呢？」。

到了傍晚，家人聽到前院有貓叫聲，並看到一個白色鑽石形的光影一閃而過，「是MILKY？」我心想，MILKY後背上有這個標記。與後院不相通的前院，是敞開似的一塊草地，與鄰居的分割線是一排松樹，牠會躲在樹下嗎？

到了晚上十點多，牠終於出現在後院的玻璃門前，我激動地趕緊開門，「我家二女兒終於回家了」，但我納悶的是為何牠在前院，是我忘了關上前門？到了前院牠為何不從前門進？在我們養育牠近八年裡，這是牠第一次一日「失蹤」，當貓媽媽的我只希望此次是最後一次，可別讓我再擔憂了！