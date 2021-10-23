近日在鄰居網站上，有人寫下他的問題，徵求大家幫忙解答。他最近搬到我們這小城來，發現他的鄰居有雞窩養雞，其中有公雞，公雞當然天微亮就盡責大聲啼鳴，天天六點不到就吵醒了他們。更糟的是，那雞窩利用了他們共用的籬笆為牆，離他們的睡房很近。他不知道這是否一切合法，氣惱之餘，大呼他花了一百萬元買下的房子，怎麼會住到鄉下來啦！

這讓我想起我們的故事。那年搬來這裡時，女兒才四歲。一天外子帶她去農民市集，父女倆高興地帶著一群很漂亮的黃毛小雛雞回來，他們在後院邊簷下放個大紙箱，擺上飼料和水，女兒玩得開心。日子過著，小雞就長大了。

一天早上天還沒亮，「喔喔喔……喔喔喔……」一陣陣清脆響亮的公雞啼聲把我們吵醒了，看見一隻公雞站在圍牆籬笆上啼晨報䁱。外子說，我們要快把這隻雞送走。於是捉到牠，但想想要怎樣處置呢？我們不會殺雞，幸好那時小鎮很小，城外農田甚多，便把牠送到城外農田，暗喜功成，可以高枕無憂安睡了。

次日凌晨，「喔喔喔……」什麼？又來了？一看，另外一隻公雞遽進為首在啼叫，外子說，一雞死，一雞鳴就是這樣吧！只好也抓了牠送到農田去給牠老哥作伴。

兩天後，三天後……，天天都被吵醒，我們也天天忙個不停捉抓公雞送到農田去，才知道外子買的小雞都是人家不要的公雞，母雞是不賣要留下來生蛋用的。

十天後，我家的雞全送到農田去了，我們向好鄰居們道歉，感謝他們沒有抱怨公雞帶來的騷擾和不便。後來才知道，小城的法規不允許養公雞，但容許有限制數目的母雞，而且雞舍與住宅距離亦有規定。由於女兒已失去養竉物的興趣，我們養雞就畫了休止符。

至於在網站上求助的新鄰居，已有很多人回應給他幫忙，小城的法規依然生效，他的問題應該可以很快迎刃而解。