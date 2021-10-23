嘉嘉的囍床
得知外甥女嘉嘉和新婚夫婿安迪要趁今年勞工節假期由紐約回來短暫探親，我們都好期待，先前嚴守了一年多的防疫規則也自動鬆綁，只因表妹說要趁嘉嘉回娘家，補辦新人給家中長輩斟茶的習俗，以彌補因疫情親友無法參加婚禮的遺憾。
兩年前，嘉嘉在電話中興奮告知被求婚成功，婚期選在二○二○年的十月十日，取其諧音「愛妳愛你十全十美」。為避免雙方親友舟車勞頓，婚禮將選在洛杉磯舉行。家有喜事，表妹笑逐顏開，摩拳擦掌準備，要為女兒辦一個熱熱鬧鬧的婚禮。
只是誰也沒想到，去年初新冠疫情開始攪局，幾經考量為安全起見，小倆口最後決定取消在洛杉磯舉辦婚禮，但是仍照既定日期結婚。沒有長輩在場觀禮，也沒有一些繁文縟節的規範，他們與摯友共十人，在風景優美的尼加拉瓜瀑布舉辦了一個小而溫馨的婚禮。由嘉嘉傳來的相片中，可見他們在民宿忙著布置場地，自己烘焙結婚蛋糕及準備婚禮茶點，大家分工合作，忙得不亦樂乎。
我注意到其中一張相片很特別，仔細看，原來那是一張布置的相當傳統的中式囍床，床上鋪蓋著棗紅色綴滿金色牡丹花朵的床單及枕頭，白色的床頭板上貼了一張紅色大「囍」字，近枕頭處放了兩個紅色印有「囍」字的紅包，及一個由紅棗、花生、桂圓、蓮子層層堆砌而成代表「心心相印」的心型圖案，床尾還有用紅棗、花生、桂圓、蓮子排列而成「早生貴子」四個寓意深長的婚慶吉祥語句以示祝福。在全西式婚禮相片中，居然夾雜了這麼一張中式傳統囍床，真的是太驚豔了！
相較於我的驚喜及讚美，一旁觀看的老公則顯的較為沉默，我問他：「你不覺得嘉嘉的囍床布置得好有心思嗎？」他這才幽幽地說 :「你沒看到那床很舊，床頭板都掉漆了嗎？看來嘉嘉在外面吃了些苦，表妹看了不知會有多心痛！」沒想到理科出身的他，居然也有這麼感性的一面。
後來表妹告知，由於婚禮改了地點，她只好將早已準備好陪嫁的整套物件寄給嘉嘉，叮囑她在婚禮前特定的時辰要完成習俗中的「安床」儀式。嘉嘉不識中文，打算將床單鋪上應景即可，但是他那美日混血、曾修習過短暫中文的新郎安迪，卻是認真上網查詢，硬是將「早生貴子」拼湊而成，用心把民宿中一般的睡床裝飾成中式囍床，才會有那一段讓老公不捨的美麗誤會。
勞工節周末近傍晚，在表妹家後院的泳池畔，嘉嘉和安迪跪在地墊上，恭敬地給父母、長輩們奉茶並接受祝福，雖然大家都戴著口罩，但是仍可以感受到小倆口幸福洋溢。隔了近一年，終於可以親自送出對小倆口的新婚祝福，尤其是看到金髮碧眼的安迪跟著嘉嘉或站或跪，心悅誠服地接受中式文化傳承，心裡真有說不出的感動。
一場世紀疫期，將嘉嘉的婚禮由夢幻變成簡約，但慶幸的是漫漫人生路上有著安迪愛相隨，那才是最重要也最幸福的事了。
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