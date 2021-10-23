得知外甥女嘉嘉和新婚夫婿安迪要趁今年勞工 節假期由紐約回來短暫探親，我們都好期待，先前嚴守了一年多的防疫規則也自動鬆綁，只因表妹說要趁嘉嘉回娘家，補辦新人給家中長輩斟茶的習俗，以彌補因疫情 親友無法參加婚禮的遺憾。

兩年前，嘉嘉在電話中興奮告知被求婚成功，婚期選在二○二○年的十月十日，取其諧音「愛妳愛你十全十美」。為避免雙方親友舟車勞頓，婚禮將選在洛杉磯 舉行。家有喜事，表妹笑逐顏開，摩拳擦掌準備，要為女兒辦一個熱熱鬧鬧的婚禮。

只是誰也沒想到，去年初新冠疫情開始攪局，幾經考量為安全起見，小倆口最後決定取消在洛杉磯舉辦婚禮，但是仍照既定日期結婚。沒有長輩在場觀禮，也沒有一些繁文縟節的規範，他們與摯友共十人，在風景優美的尼加拉瓜瀑布舉辦了一個小而溫馨的婚禮。由嘉嘉傳來的相片中，可見他們在民宿忙著布置場地，自己烘焙結婚蛋糕及準備婚禮茶點，大家分工合作，忙得不亦樂乎。

我注意到其中一張相片很特別，仔細看，原來那是一張布置的相當傳統的中式囍床，床上鋪蓋著棗紅色綴滿金色牡丹花朵的床單及枕頭，白色的床頭板上貼了一張紅色大「囍」字，近枕頭處放了兩個紅色印有「囍」字的紅包，及一個由紅棗、花生、桂圓、蓮子層層堆砌而成代表「心心相印」的心型圖案，床尾還有用紅棗、花生、桂圓、蓮子排列而成「早生貴子」四個寓意深長的婚慶吉祥語句以示祝福。在全西式婚禮相片中，居然夾雜了這麼一張中式傳統囍床，真的是太驚豔了！

相較於我的驚喜及讚美，一旁觀看的老公則顯的較為沉默，我問他：「你不覺得嘉嘉的囍床布置得好有心思嗎？」他這才幽幽地說 :「你沒看到那床很舊，床頭板都掉漆了嗎？看來嘉嘉在外面吃了些苦，表妹看了不知會有多心痛！」沒想到理科出身的他，居然也有這麼感性的一面。

後來表妹告知，由於婚禮改了地點，她只好將早已準備好陪嫁的整套物件寄給嘉嘉，叮囑她在婚禮前特定的時辰要完成習俗中的「安床」儀式。嘉嘉不識中文，打算將床單鋪上應景即可，但是他那美日混血、曾修習過短暫中文的新郎安迪，卻是認真上網查詢，硬是將「早生貴子」拼湊而成，用心把民宿中一般的睡床裝飾成中式囍床，才會有那一段讓老公不捨的美麗誤會。

勞工節周末近傍晚，在表妹家後院的泳池畔，嘉嘉和安迪跪在地墊上，恭敬地給父母、長輩們奉茶並接受祝福，雖然大家都戴著口罩，但是仍可以感受到小倆口幸福洋溢。隔了近一年，終於可以親自送出對小倆口的新婚祝福，尤其是看到金髮碧眼的安迪跟著嘉嘉或站或跪，心悅誠服地接受中式文化傳承，心裡真有說不出的感動。

一場世紀疫期，將嘉嘉的婚禮由夢幻變成簡約，但慶幸的是漫漫人生路上有著安迪愛相隨，那才是最重要也最幸福的事了。