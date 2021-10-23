我很小的時候就失去父親，記憶的長河裡只有與母親相依的歲月。上世紀五○年代初，我和母親在天津生活，二十多歲的母親在醫院當護士。那時，普通勞動人民生活水平還很低，我們租住在一居民樓四層的一間屋，沒有廚房和廁所，生活用水都在一樓。做飯在門口用一個小煤爐，洗澡在屋裡用大木盆。冬天屋裡沒有暖氣和取暖爐，白天在屋裡兩手冰涼，夜晚蓋厚被子雙腳還是覺得很冷。母親每天下班回來不停地忙碌，除做飯洗衣，還給我織毛衣、做棉衣、棉鞋和棉手套，總是想辦法克服困難，爭取把生活安排好一些。

母親的堅強和樂觀影響著我，她快樂地忙碌，我自然也高興地享受冬天的趣味。寒假的清晨，家裡的窗玻璃上結滿晶瑩的冰花，完全看不到外面。我穿上媽媽親手做的棉衣，覺得好暖和。滿心歡喜的我雙手攥拳按在玻璃上，讓手的熱氣融化玻璃上的冰花。我向外張望，陽光灑滿陽台，積雪泛金光，我興奮地跑到陽台上，完全沒覺得冷。

母親總是說：「勤勞的雙手可以創造一切。」當她親手為我納鞋底做新鞋時，我很高興跟她學把舊衣片一層層黏起來做成鞋底料。當她給我縫新衣服時，我學著鎖扣眼、釘扣子。後來，當她給我做衣服忙得沒做口袋時，我就自己找碎布頭，在衣服裡面縫一個暗口袋。十幾年前來美國 第一次進理髮館，我發現理髮師工作 細緻，但太花時間。從此我開始給自己和丈夫理髮，至今一直感受著自我服務的方便。

母親愛學習也是小有名氣，白天上班，晚上和節假日上夜校，也曾脫產學習，數年如一日。她從醫師進修班一直攻讀到醫科大學畢業，從護士到助理醫，直做到成為主治醫生。每當她專心看書時，我很自然地坐在她對面看起書來。那時，小學老師給我評語總是以「愛清潔，懂禮貌，學習成績優秀」開頭。母親的言行默默地影響著我。

是母親鑄就了我知足常樂的天性，和享用一生的興趣愛好。她用彩色筆把她解剖學上的插圖塗上顏色，然後把彩筆送給我，在我心中留下繪畫的種子。到美國十年來，所在不同社區為我舉辦過三次個人畫展 。

兒時，家裡連收音機都沒有。母親天生嗓子好，愛唱歌，周末經常參加區文化館的文藝活動。當她在家唱著歌享受勞動的快樂時，一定沒想到，現在七十多歲的我依然喜歡唱六十多年前她唱的歌。

就連我現在的寫作熱情也源於母親，她老年之後經常感嘆：時間飛逝，人生如夢，一生經歷很多，可惜自己沒有寫作水平。而我高中畢業以後離她越來越遠，至今，我後悔沒能幫她了卻這一心願，而她早已是天上的看客。

當母親永遠離開我以後，我才更深刻地感覺到，母親的思想境界、生活方式和言談舉止都給了我很大影響。

兒時形成的安靜性格和多樣愛好，讓我受益終生。成年之後走向社會，到如今含飴弄孫安度晚年，不管外界如何動蕩，總能心平氣和，穩步前行，從不做無邊際的幻想，不依賴他人，努力做自己該做的事，滿足勞動所得，珍惜擁有的一切。母親是我最好的老師。

那年在遊輪上，一位陌生的畫家為我畫了一張頭像，那是我第一次看到自己的側面形象，與中年時的母親一模一樣。其實，何止是相貌，連說話聲音、走路姿態都十分相像。

現在我家裡的餐桌、書桌、書架、窗簾和沙發罩都是白色的，無疑是受母親的影響，她連被子都要把潔白的被裡朝外疊，與白色的床單、枕套和窗簾配套。

年輕的母親們，請不要為孩子的進步著急，不要苛求他們，做好自己才是最重要的事，您是孩子們的榜樣，會影響他們一生。