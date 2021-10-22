商品郵購這個購物行為，在電腦尚未普及時，民眾是要分別打電話到個別商店訂購商品，然後商家將客人選定的商品打包裝箱，每天抱著大小包裹往附近的郵局跑，寄出客人訂購的商品。自從電腦普及之後，沒多久美國 的亞馬遜 開張來勢洶洶，年輕人電腦在手，上網時髦又不必跑實體商店，的確方便快速。

我在年輕時，對於逛商店或超市皆很少為之，更不用說郵購，一向抱定買商品不看不摸怎樣知道好壞，鞋子不試穿來回走幾步，怎麼知道合不合腳？自從電腦時代來臨，偶爾會上亞馬遜網站訂購很少一些商品，如四十磅的魚食、特殊用途的手工具等，一則是附近沒有商店，再則省去開車奔波。

自從新冠疫情 為患之後，造訪亞馬遜網站機會增多，可以遠離實體商店的擁擠人潮，對於不喜歡的商品，可免運費退貨的門檻很低，因此亞馬遜的生意突飛猛進。

前幾月友人送來一種約六吋、長如葫蘆形的鱷梨（Pinkerton Avocado），味道很好而且不油膩。我試著用種子來發芽，結果不是那麼容易，好不容易發出一棵，但沒成活長大。

想到上網看看，是否有這種特殊的鱷梨在附近苗圃有售，結果附近沒有，卻看到一家廣告稱郵寄一棵活樹三天可到，價格也合理，想了想好像還不錯。點了點鍵盤很快就成交，收到果樹公司寄來的信件，包括包裹追蹤號碼及方式，以便隨時可以追蹤購買的樹苗行蹤。

三天期限很快過去，再等兩天不見蹤影，上網查看只見一張美國全圖出現眼前，寄出地點遠在美國東岸加勒比海的波多黎各島。原來這家公司到熱帶小島去調貨，目前只有那島上有貨，廣告上寫的三天，運三千三百哩的距離，無論如何是絕對不可能到。

我只有耐心等待，等到第七天沒有，第八天也沒有，第九天終於到達。收到的紙箱已經滿目瘡痍，三呎長的盒子外形彎曲，有如做九十度鞠躬狀，一條寬大綠色塑膠帶貼在紙盒外，這是美國政府農業局USDA檢查的標示，他們有權打開盒子做必要的檢查，我估計少說要三天。

等打開盒子看到的是死樹一棵。將盒子及死樹照幾張相片寄去要求退款，回信倒是很快，他們抱歉不明白為何要寄那麼久，可否再重寄一棵做為補償？我認為他們比較喜歡再補寄一棵勝於退款，對我而言沒什麼壞處，但三天的期限一定不可能到，如果還是死樹一棵，再退款不妨。

第二棵樹苗從寄出到收貨花掉八天。這棵樹較大，盒子外觀沒壓扁，打開盒子看到一棵還剩有十片綠葉子的小樹苗，三片半乾的葉子尚掛在樹上，另外五片乾枯葉子散落在盒子一角。樹根部分用透明塑膠膜包裹緊密，看起來保濕還不錯。

我將樹苗種在盆子裡，放在房子的背光處，隨時注意土壤的濕度。剛開始葉子有一點還魂意思，兩天過去半乾的葉子變為全乾，脫離樹幹隨風而去，四天過去，十片綠葉只剩下三片，一周後小樹就只剩一根枯黃的木桿。

再次寫信附照片說明所述屬實，果樹公司二話不說，退款了事。結論是郵購不合適有生命的商品，以免找麻煩上身。