入秋後，天氣開始轉涼，狼山公園除了一片土黃的山丘、東倒西歪失了顏色的蘆葦外，盡是一片荒涼，顯得蕭瑟又孤寂，鷺鷥、鵜鶘已不知去向。

住家附近雖有不少美麗的公園，不僅園地大，風景也佳，但水鳥種類不多。朋友告知在聖荷西 楊木湖（Cottonwood Lake）有很多水鳥棲息，十年前我們去過且拍了照，留下深刻的美好印象。在一個艷陽天的午後，我們又興起再訪的念頭。

幾年不見，楊木湖有了很大變化，景觀全走了樣。樹林被砍了大半，成了兒童遊樂的場所，及步道 、烤肉區；一片綠地被闢成了小停車場，如今成了付費的公園。湖依然清澈，善於潛水捕魚高手的鸕鶿、覓食的海鷗全不見蹤影，也沒見到修長潔白的鷺鷥。失去了原有自然生態悠閒的原汁原味，幾許回味，不勝唏噓。

外子和我喜歡觀賞鴨兒在水中游來游去，安閒自在互相追逐嬉戲的畫面，及美麗的倒影。更愛牠們在水中濺起千變萬化的陣陣波紋，自成畫的意境，讓人看得出神，百看不厭，更愛水鳥在湖中振翅起飛的拍水聲。楊木湖湖面不大，人也不多，但湖裡的水禽、幾個垂釣者，卻成了最引人注目的一景。

加拿大雁在樹下憩息、或在草地上覓食，更有一搖一擺四處遊逛的，這些水禽中以牠體型最龐大，一點不畏人走近，逍遙自在。綠頭鴨羽毛醒目亮麗得發光，公的肥胖 ，母的纖弱，且形影不離，不知羨煞多少凡間俗人。還有我們未曾見過的American Coots（白冠雞），全身黑羽毛，亮著紅眼珠，頂著白色尖嘴巴，像鳥又像雞，很另類。最多的水禽，是各色各樣不同羽毛的鴨子。

沿著湖畔而行，走累了可以在長凳上歇歇腳，看著一群水鴨圍著餵食者，等著麵包吃。鴨兒們很有默契，麵包丟在眼前才吃，沒有爭搶及驅逐。

讓我動心的是餵食者的耐心仁慈，及這群憨態可掬的水鴨，人若能像這些水鳥一樣和睦，世界就少了許多紛爭。

湖中的水鳥雖形態各異，和平共處且相安無事，與世無爭且安祥恬靜，各自擁有獨樂的小天堂，真令人羨慕。偷得浮生半日閒，靜坐賞鴨，樂趣無窮，快樂有時就是這麼簡單。