在加拿大 探親期間，和當地人一起吃飯的機會相當多，習慣故國飯菜的胃，對他鄉的口味總感到有點特別。

那年恰逢我七十華誕，兒子特地安排到當地一家名餐館去吃牛排大餐。餐廳裝飾金碧輝煌，但燈光朦朧，好在每張桌子上都有一盞帶花圓罩的小燈照明，形成一片溫馨的小天地。每人座前都擺著一大排銀光閃閃的刀叉，四周男女衣冠楚楚，喃喃細語。我們有備而來，服飾和環境協調。

服務小姐彬彬有禮地先給大家倒一高腳杯冰水，再遞上菜單，兒子就點了三份牛排和其他菜餚，外加尼亞加拉紅酒。小姐接著就問牛排是要rare、medium rare或well-down（嫩、半熟還是全熟），兒子說明三種各要一份，「都嘗嘗滋味」，他對我們說。

不久，三盤香氣氤氳的牛排相繼遞上，每塊比手掌略小，有一厘米厚。嫩的微帶淺紅，半熟的外焦裡紅，全熟的裡外焦黃。桌上擺著一堆小巧的佐料瓶，我們都倒上一點，再用一把帶鋸齒的木把大餐刀連鋸帶切，一塊塊地送入口中。我們每吃完一道菜，小姐就連盤和刀叉收了下去，下一道菜又啟用新的刀叉。服務小姐還送來一個剛出爐的大麵包，香噴噴的，黃油抹上去就化了。餐後還供應甜點，這也是西餐必不可少的部分。

這頓飯三人一共花了一百三十六加元，兒子給小姐的托盤裡放了一百五十元，多餘的就是小費，這是西方的規矩，表示感謝小姐的良好服務。離開時我們一致認為今晚值得一來，因為我們不只是吃牛排，也是在吃西方的文化。

一些老外曾請我們到他們家赴宴。他們的菜餚大部分是超市裡買來的半成品，如羊排、雞胸肉等，烤爐裡烤一下即可上桌，味道靠加撒各種佐料調節；主菜一至三道，三道就是很隆重了。主食不外麵包、炒米飯，也有個兒挺大的土豆，外面套一層錫紙放在烤爐上烤得綿熟，如同我們的烤紅薯，但一點都不會焦。

我們也曾請老外朋友來嘗嘗我們中國 人的家常飯。先是幾盤涼菜：醬口條、滷牛肉、涼調粉絲、紅燒豆腐乾、皮蛋、四川泡菜等等，吃得老外們嘖嘖稱奇，讚不絕口，夫人們連忙細心詢問做法。熱菜上來，粉皮燒魚、鹽水雞、麻婆豆腐、紅燒蹄膀，主食是陝西風味的肉夾饃─自己做的小燒餅剖開夾上一些肉丁丁，還有榨菜肉絲湯。

老外認為肉夾饃就是中國的漢堡，他們對豆腐大加讚揚，這麼鮮嫩可口，他們的食品裡找不到。榨菜也引起他們的興味，這麼小小一丁點，卻令人回味無窮。

臨走時，我們特地送一小瓶泡菜滷給他們，教他們泡製的方法，夫人們興趣很大，泡菜真是太好吃了。

我們還參加過一次烤豬宴，值得一記。那是一位老人過生日，他請了近五十位朋友到他的鄉村別墅吃烤豬宴。我們到達時，豬已經烤得差不多了。豬身內填放香料，一根鐵桿從中穿過擱在架上，用電慢慢轉動，下用柴火慢烤，外罩鐵箱保溫。豬烤好後抬到大木板上，壽星頭戴豬頭帽，身穿前後畫有豬的T恤，喜氣洋洋地親自操刀，招待大家，接受祝賀。

聽以前吃過的人說，豬皮帶點肉是最好吃，果然如此，又脆又香。大家就在院子裡手托盤子，或走或坐，隨處和人交談，旁邊還有樂隊演奏助興。

各種雞鴨魚肉，老外不吃頭和腳，包括豬頭、魚頭、雞頭、豬腳、雞爪；不吃內臟；不吃皮和油；魚只吃上下兩片肉；菜大部分生吃，但韭菜不吃，他們認為那是「草」。看來，他們對吃的研究比起我們中國人，差的不是一點點。