疫情 為生活帶來不少改變。它讓我遠離人群，卻使我更親近大自然。每天清晨，我和兒子在公園的參天古木下，探索公園中的自然生態，我們總能發掘出不一樣的驚奇，讓我們認識大自然千變萬化的生命力，也讓我們意識到自己的渺小，學會以謙卑的心尊重世間萬物。

因為要減少出門，我的廚藝也精進不少。在「不浪費」和「惜福」的大前提下，學會烹飪蘿蔔糕、披薩、麵包以及各式各樣的美食 。我在品嘗自己親手做的美食同時，享受到慢生活的樂趣。

我喜歡這樣生活上的改變，對於大自然賜予的資源，懷著感恩的心只取自己所需，不浪費。大自然才會不吝嗇地回饋。這樣的領悟及自我成長，讓我覺得自己不會對疫情之前的生活有所留戀。

直到有一天在空中火車（sky train）上，才讓我回憶起從前去購物中心時，那種好似去趕集的興奮心情。

那是一個周末早上，兒子傷心地望著才剛買就奄奄一息的小青蛙。我望著牆上的鐘，心想時間還早，空中火車的人群應該不多。於是告訴兒子，我們可以帶小青蛙去寵物店求醫。

當我們站在月台上，兒子陌生地東張西望，說：「我已經不記得乘坐空中火車的感覺了。」是啊！我們已經快要兩年沒乘坐空中火車了。

上了車，我們正巧坐到第一節車廂，兒子興奮地坐在第一個位子，從窗子望出，可以望見彎曲的鐵軌向天邊無限延伸。秋日的陽光暖洋洋地灑進窗內，兒子如往昔般假裝自己是車長，駕駛著空中火車，這一切彷彿疫情從不曾發生。這讓我的心不知不覺地飄向疫情之前，那些難忘的例行周末活動。

從前，我們總是懷著興奮的心，乘坐著由兒子假裝開的空中火車，開向購物中心。我們可以在那兒遊蕩一整天，穿梭在人群中或看表演，或在噴水池旁奔跑，或是逛各色各樣精品店。累了，還可以吃到我們想念的避風塘雞翅、上海炒年糕、雞蛋 仔。通常，我們一直玩到兒子精疲力盡才回家，多悠閒的周末。

從前我們總是被這樣如趕集般的購物中心或大型活動吸引著，因為這裡有著人與人的互動，有多元化的交流，這些交流替我們營造了一年四季各式各樣的儀式及節慶。在這些儀式節慶中，我們的情感產生共鳴。也因此豐富了我們的靈魂，為我們留下了許多美好的回憶。