賽臉是大陸東北區域方言，意為逞強好勝。日前，我六歲半的孫兒賽臉乘坐他人自行車後座，右腳不慎捲入車圈鏈條造成損傷，不得已上醫院看醫生。疼痛遭罪花錢不說，還被賞賜一雙拐。

那天吃罷晚飯，我和妻子及孫兒各騎一輛自行車，到家附近一處停車場遊玩。抵達目的地，孫兒便與熟悉的女孩雯雯一起玩耍，這時，一對小哥倆光臨此地。小哥倆分別騎一台自行車，身高體壯的老大還騎著帶有後座的成人自行車。

孫兒很快與小哥倆聚一起。老大馱著他弟弟兜風兩圈後，讓我孫兒坐上他自行車後座。看到孫兒在車上歡呼大叫，我當即叫嚷：「趕快下來！」但慣性使然，自行車還在前行。我無奈邊追邊喊：「把雙腳叉開。」抵達停車處，我對下車的孫兒正言厲色：「他的自行車沒有後蹬板，你的腳容易捲到車條裡，會別壞的！」

孫兒怏怏不快躲到一旁，又與雯雯玩樂起來，妻子和雯雯外婆及小哥倆母親又嘮起家常，我則在停車場甬道遛彎散步。趁我們一時疏忽，孫兒又爬上老大的自行車後座，我看到再次大叫：「趕快下來！」

然而為時已晚。自行車又到下坡路，車速更快了。緊張慌亂，孫兒右腳不慎伸進車圈，當即車翻人倒，腳別在後車輪鋼條裡的孫兒，聲嘶力竭地哭喊：「疼、疼、疼！」

我們跑上前，看到孫兒腳脖掉了兩塊皮，並有一道血口。妻子馬上貼上一個創可貼，不想，孫兒嚎叫得更厲害了。見此，我撥通了兒子電話，兒子兒媳快速趕到，載著孫兒奔往醫院。

我返還家裡等待消息，心急火燎之中，一次次到院大門口張望。兒媳很快傳來微信 ：「拍片結果出來了，沒傷到筋骨。」

一塊巨石落了地。但十餘分鐘後，孫兒右腳裹著綁帶、拄著雙拐進入家門，我瞪大了眼晴，兒媳連忙解釋：「醫生給他打了石膏，讓他拄幾天拐杖，這樣好得快。」

孫兒被迫拄起雙拐，但從第二天開始，適逢吃飯、喝水、如廁，這小人不是單腿蹦，就是手腳朝地爬行，而且連續一個星期，不僅耽誤了到學校上課，而且也中斷了課外游泳 、跆拳道 學習。

看到孫兒這副形體尊容，我和妻子心裡五味雜陳：孫兒右腳被車輪絞傷，既有小人兒的賽臉逞強，更有我們倆照看不周。假如當天我們及時制止孫兒第二次乘坐自行車，他就不會吃我們小時候普遍吃過的虧呀！

還好，八天之後，孫兒拆掉裹腳石膏，輕鬆自如行走了，我們藉著歡喜向孫兒探問：「以後還坐別人自行車後座不？」孫兒馬上把腦袋搖成波浪鼓：「不坐了，再也不坐了！」