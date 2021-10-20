今年七月，我因為在家中院子摘無花果時不小心摔倒，雖然沒有什麼外傷，但是醫生說有輕微腦震盪，要多休息才會慢慢修復。

住在LA的三妹，在退休 前是護士，這次多虧她的協助，解決了我的許多疑慮，讓我感到平安且慢慢得以康復，我除了非常感謝手足之情，並向爸媽獻上感恩。

最近三妹也因為自己的骨頭問題，身心不安，身為大姊的我，常常打電話去關心她的病情，並告訴她一些我得退化性關節炎至成功換人工膝關節這十年來的醫療情形，希望她不要太憂慮。但我心中一直懸念，想有空去看看她。

中秋節那天，我和先生安排了一個「探親之旅」，從聖地牙哥北上洛杉磯 ，先去看看三妹，再去爾灣探望兒孫一家。

炎炎夏日下，中午的羅蘭岡氣溫已飆升至九十度，三妹在家早已開好冷氣並準備了一大桌的菜，等候我們的到來。住在隔壁不遠的六妹也帶了我最愛的乾炒牛河及我想念已久的蛋白瑤柱炒飯，來三妹家聚會，大家一起一邊聊著從小到大的甜蜜往事，一邊吃了一頓小團圓的中飯。

三妹結婚早，在江浙人的夫家跟婆婆學會燒得一手好菜。她謙虛地說：已經好久未燒菜了，可能已沒有以前那麼細緻。可是從她用心準備的香菇冬瓜雞湯、雞絲毛豆雪裡紅、青辣椒鑲雞肉，還有魚肉餡的鍋貼等，真的令人感到窩心。因為先生十多年前得過大腸癌，從此不再吃紅肉。三妹今天做的菜，是特別為王兄考量而準備的，讓我們夫婦甚為感恩。

菜餚味美，三妹看我頻頻稱讚，把桌上的菜全部打包，讓我們回家慢慢享用！想想我好像已十多年沒有吃到她的好菜，而且其中有一道「水煮花生」，更是激起我在幼年時期的滿滿回憶。因為六十年前，家中小孩多，食指浩繁，於是這道只要加一粒八角及少許鹽就燒好的「水煮花生」，就成了我們一家人最常享用的「愛心小菜」。

三點，我們又風塵僕僕地趕去兒子家。由於他們想讓孩子們有一個好的學區，最近剛換了新家，這是個環境優雅的住宅區，鄰居也挺友善。我們一到兒子家，媳婦立刻燙了兩道青菜，帶著兒子外購的新港炒龍蝦麵，和先生愛吃的紅燒茄子，大家向社區內的大公園走去。

在夕陽西下的大草地上，我們找到兩張長桌，兒子一家人各就各位，擺餐具、分配食物、飲料，還有一個負責趕蚊蟲的。就這樣，我們一家六口，在夕陽下吃著美味龍蝦麵，快樂度過了一個中秋節。

回到家，我把女兒託人帶到哥哥家的自製手工月餅禮盒打開一看，真的令我感動不已。原來她為了迎合大家的喜好不同，做了棗泥、紅豆、芋頭、巧克力等口味的蛋黃酥，及我愛吃的綠豆椪。因為我這老媽有糖尿病 ，因此內餡的棗泥、豆沙及蛋黃，都是她自己做的，令我這做老媽的甚感欣慰，因為她不僅得到一個好的傳承，而且她「更甚於藍」。

那晚皎潔的月兒分外明亮，我在院子裡的長桌上放好女兒孝敬的月餅，及自家產的無花果，同時又把紅燭點上，我和先生在燭光下，邊聽著音樂邊享受女兒的月餅，過了一個甜蜜又浪漫的中秋夜。