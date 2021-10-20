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走馬觀景

呂鈺凡

這次去優勝美地國家公園度假，安排了騎馬活動。十點鐘，全家人到了馬場，停了車，走到一處小屋前。工作人員拿出責任表格，讓我們各自簽名，並告知十八歲以上可以不戴帽盔。我們為了安全，選擇戴帽。

我們馬隊一行六人，領隊是一位瘦小的男生，他的著裝，看上去好像是西部影片裡硬漢約翰‧韋恩（John Wayne）的造型：一件紅色襯衫加牛仔褲、一頂牛仔帽、一雙牛仔靴。

一位工作人員扶著我上了一匹高大的黑栗色駿馬，領隊看出我的膽怯，就讓我的馬緊跟在他的後面。每匹馬都有自己的名字，我的馬兒叫鮑勃，一頭小公馬，比較淘氣，喜歡在路邊樹幹上蹭癢。好在領隊小夥子喬希不停地給我指令，並叫鮑勃聽話，慢慢地我摸到了一些規律，心情開始輕鬆起來。

馬隊行走在紅木森林裡，因為久旱，小道上是厚厚的塵土，馬蹄踏過，塵灰飛揚。我騎著馬，擔心自己的肺不能承受這灰塵，就一直戴著口罩。走過一處小澗，馬兒看到溪水，有一絲興奮，崇山峻嶺中，汽車不能到達的地方，馬兒就是堅實的伴友。

這些馬比較肥壯，領頭喬希的馬是一匹母馬，正懷著五個月的身孕，喬希介紹說，母馬的懷孕期是十二個月，懷孕時候的母馬比較敏感，所以特別強悍。他說有一次他把馬的韁繩勒得太緊，馬兒不舒服，就開始踢他，小夥子居然被傷到了。

看著小夥子騎在馬上那嫻熟自在的模樣，而且健談，於是我好奇地問他啥時、何因學騎馬？喬希說他十四歲那年，去朋友家的馬場玩，從此愛上騎馬，今年暑假高中畢業，因為喜歡馬，就找了這份工作。他打算明年暑假再回這裡工作。

我問馬兒是否需要洗澡？喬西說這裡的馬因為馬種緣故，不用洗澡，也不用剪毛。我也好奇馬場情況，他說這個馬場有一百多匹馬，馬吃得很多，因此養馬很燒錢。優勝美地的冬天很冷，旅遊季節一過，馬兒就會回到科羅拉多州的養馬場，去那裡過冬。

我們的馬隊來到一處山坡上。喬希下馬，把馬繫在路旁的樹幹上，開始給我們介紹馬場經營的業務：遊客可以騎馬一小時或兩小時，也可以是一整天的活動，去更遠的優勝美地公園接壤處的山裡、湖邊露營，體驗牛仔在野外的生存之道。

小夥子給我們拍了合照，接著告知上山騎馬身子前傾，下山騎馬身子靠後。我坐在馬上，牢牢記住他的話，放鬆馬兒韁繩，讓馬自己奔走。顛簸將近一個小時的騎馬活動終於結束，女兒給我拍了一張馬背上英姿颯爽的相片，留作紀念。

這次全家人的騎馬活動中，女兒自告奮勇在馬隊尾壓軸。因為有一年的春假，我報名讓她參加了我家附近馬場的騎馬營一周活動，她收穫了一份在馬背上的信心。

工作 優勝美地 口罩

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