看到家園版作者津津樂道，跟近鄰的女兒女婿外孫和樂融融的景況，不禁憶起當年女兒跟我們比鄰而居的那段快樂時光。

話說我們的多年老鄰居決定搬到佛州 終老後，一心一意要賣屋給我們的一雙兒女，因為過去兩老像候鳥一樣，每年到佛州避寒，都是外子幫忙照料房子。

在曼哈頓工作 的兒媳，住在地鐵快車站附近，不考慮搬到市郊。原住在公寓的女兒意外發現自己懷孕，為了給下一代更寬廣的空間，所以跟女婿決定買下隔壁，我們當然樂觀其成。他們喬遷以後，每次朋友來訪，知道我們女兒就在隔壁，都驚嘆羨慕不已。

隨著產期來臨，我們給她坐月子，燉的麻油雞，邁幾步就連鍋帶去。她三個月產假期滿，回去上班，為了早去早回，跟老闆講，她八點到公司，希望五點下班，正好我每天早上搭同事的便車去曼哈頓上班，就帶著她一起共乘。

問題是整裝出門前，外孫女常湊熱鬧也醒來，為了讓夜貓子的女婿多睡一點，我五點半就整裝待發。

我們約好，若是外孫女醒了，她就打開跟我們僅隔著車道的餐廳窗簾，我見狀立刻帶上公事包趕去帶孫，好讓她可以安心理紅妝。

保母八點半到，講好六點半走，女兒常因開會或塞車遲歸，我們就請保母把孩子送過來，以免耽擱她下班，女兒也因此沒有後顧之憂。每逢周末，小倆口需要採買辦事，把孩子送過來，我們樂得分享外孫女成長的喜悅。

她牙牙學語後，我們跟她說中文，才兩歲多時，常被她老氣橫秋的話震撼。比方第一次給她吃肉鬆，她說：「這個滿好吃嘛！」開車載她去看她叫「太婆」的家母，問她我們去哪兒呀？她竟回答：「這怎麼說呢？」

烹調高手的外子做了好菜，一個電話，他們就過來享用。有次酒醉飯飽，外孫女竟模仿女兒的口氣：「你沒有吃完換（飯），牛奶又灑出來，給我去那邊滑（罰）站」，逗得我們為之噴飯。

可惜好景不常，女婿因為工作變遷必須賣屋。看到人去樓空，更加體會「人無千日好，花無百日紅」，只有安慰自己，不在乎天長地久，只要曾經擁有。