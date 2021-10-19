散步在紐約 中央公園，遇上濛濛細雨。太太從背包裡取出雨傘撐開，傘面上「IBC 2011」幾個大字映入眼簾。啊，這不是國際科學會議的紀念傘嗎？看到這把傘，記憶便如細雨淅淅瀝瀝而來。

三十多年前我來美國 ，在哥倫比亞大學從事人體組成學研究。此領域的頂級國際學術會議，英文簡稱IBC，自一九八六年以來每三年舉辦一屆。IBC一直在美國和歐洲舉辦，主要研究白種人的身體組成。在這門學科，我是最早來美的少數華人 學者之一。

我關注到，十四億華人的身體組成與白種人有什麼異同，只有零星的研究。隨著年歲增長，我越來越強烈地問自己：「我能為自己的同胞做些什麼？」我想，如果能由我們華人學者來舉辦IBC研討會，不是就可以推動對華人身體組成的研究嗎？於是我聯絡浙江大學，申請二○一一年在杭州舉辦IBC研討會。經過努力，我們成功取得舉辦權。從二○○八年開始，我們這個團隊準備了三年；研討會的學術部分由我負責。會前兩個月我就到浙江大學，參與從學術到會務的各項工作，花費許多心血。

二○一一年五月二十一日，第九屆IBC研討會在杭州天元大廈開幕，五大洲近三百位學者以主旨演講、專題演講、口頭報告、專題討論和牆報等形式，交流了各自的研究成果。

讓我欣慰的是，許多學者盛讚研討會開得很成功。

以往的IBC研討會，每屆出席的華人學者不超過十位。這次由於地利的方便，有近百位華人學者與會，我還特地用中文舉辦講座，題為「華人身體組成的研究：回顧與展望」。望著台下濟濟一堂的來自大陸、香港、台灣和海外的華人學者，我不禁想起自己第一次參加IBC研討會的情景。那是一九九二年我在美國休士頓參加第三屆IBC研討會，與會的華人學者只有寥寥三人。今昔相比，怎能不感慨之？

會期正值雨季，我們特地準備杭州著名產品天堂牌折疊傘，傘面印上「IBC 2011」贈送給每位學者，既為遮雨，也為留念。如今我就撐著這把傘，走在紐約中央公園的濛濛細雨中，眼前又浮現出十年前撐著同一把傘，陪伴各國學者走在西子湖畔綿綿細雨中的場景。

按照原定安排，第十二屆IBC研討會應於今年在紐西蘭舉行，然而，新冠肺炎至今仍無停止跡象，研討會不得不延期。不過我堅信，科學和醫學終究將能管控疫情，到了那一天，全世界研究人體組成的科學家定能再聚一堂。如果有機會參加，我將向與會者展示這把紀念傘，回顧這些年走過的不平凡道路。